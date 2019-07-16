النائبات الديمقراطيات اللواتي هاجمهن ترامب يتهمنه بالترويج لـ«القومية البيضاء»

ايانا بريسلي (يمين) ورشيدة طليب (الثانية من اليمين) والكسندريا اوكاسيو-كورتيز (الثالثة من اليمين) والهان عمر خلال مؤتمرهن الصحفي للرد على ترامب (ا ف ب)

أعلنت النائبات في الكونغرس الأميركي اللواتي استهدفهن الرئيس دونالد ترامب بتعليقات اعتبرت عنصرية أن الرئيس يروّج لـ«القومية البيضاء»، وتعهدن بأنهن لن «يسكتن».

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وكان ترامب كثف هجماته على أربع نائبات ديمقراطيات تقدميات الإثنين، معتبرًا أنه إذا كن غير مسرورات في الولايات المتحدة فـ«يمكنهن المغادرة» متهمًا إياهن بـ«محبة أعداء» أميركا.

وقال ترامب، لصحفيين في البيت الأبيض وفق ما نقلت «فرانس برس» الإثنين، إن هذه «المجموعة المكونة من أربعة أشخاص (..) يتذمرن باستمرار» في إشارة إلى الكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك والهان عمر من مينيسوتا وايانا بريسلي من ماساسوتش ورشيدة طليب من مشيغن.

وأضاف ترامب: «هؤلاء أشخاص يكرهون بلدنا. يكرهونها، أعتقد بقوة»، مشيرًا أيضًا إلى أنهن «يكرهن إسرائيل ولديهن مشاعر حب لأعداء على غرار القاعدة».

وبعد عدة ساعات من تصريحاته، عقدت أوكاسيو-كورتيز وعمر وبريسلي وطليب مؤتمرًا صحفيًا للرد على ترامب.

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ودانت بريسلي تعليقات الرئيس «الكارهة الأجانب والمتعصبة»، وقالت: «لن يتم إسكاتنا». وأضافت عمر أن ترامب قام «بهجوم عنصري صارخ» على أربع نائبات «ملونات»، مشيرةً إلى «أن هذه أجندة القوميين البيض». وكررت عمر وطليب دعواتهما لمحاسبة ترامب وعزله.