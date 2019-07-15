نائبة جمهورية تدعو ترامب لحذف تغريدته عن نائبات ديمقراطيات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 08:26 مساء

دعت عضوة الكونغرس الجمهورية سوزان كولينز، وهي من المعتدلين، الإثنين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حذف تغريدة هاجم فيها أربع نائبات ديمقراطيات ملونات البشرة قائلة إن تعليقاته «تخطت الحد».

وأثار ترامب عاصفة سياسية، الأحد، عندما وجه وابلًا من تغريدات تنم عن كراهية للأجانب، مستهدفًا نائبات تقدميات، وندد الديمقراطيون خصوصًا بصمت الجمهوريين.

وقالت كولينز إنها رغم اختلافها مع الآراء السياسية للنائبات، إلا أن «تغريدة الرئيس عن أن عددًا من أعضاء الكونغرس يجب أن يعدن من حيث أتين تخطت الحدود كثيرًا ويتعين عليه حذفها»، وفق «فرانس برس».

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