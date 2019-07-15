ترامب لنائبات ديمقراطيات: «إن كنتن غير مسرورات في الولايات المتحدة يمكنكن المغادرة»

كثف الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على أربع نائبات ديمقراطيات تقدميات، معتبرًا أنه إذا كنَّ غير مسرورات في الولايات المتحدة فـ«يمكنهن المغادرة».
وقال ترامب لصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض: «كل ما يقمن به هو التذمّر»، مضيفًا: «هؤلاء أشخاص يكرهون بلدنا. يكرهونها، أعتقد بقوة»، وفق «فرانس برس».
وتابع: «إن كنتن غير مسرورات هنا، يمكنكن المغادرة»، مضيفًا: «كل ما أقوله هو أنه إذا كنّ يرغبن في المغادرة، فيمكنهن المغادرة». واتهم ترامب النائبات الأربع وجميعهن ملونات البشرة بأن لديهن مشاعر «حب لأعداء الولايات المتحدة كالقاعدة».