ماكرون يعزز نفوذ فرنسا في البلقان من صربيا

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر الإثنين زيارة لبلغراد في محاولة لتعزيز دور فرنسا في البلقان، على وقع تزايد نفوذ روسيا والصين في المنطقة.

لكن الزيارة لا تشي بإحراز تقدم بسبب تعثر الملفات التي تعني القارة الأوروبية، سواء انضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي أوالحوار مع كوسوفو، وفق «فرانس برس».

يعتبر الأليزيه أن هذه الزيارة تشكل فرصة لإحياء «الصداقة الفرنسية الصربية». وفي سياق موازٍ، تشدد فرنسا على «استئناف الحوار» بين صربيا وكوسوفو مع استمرار عدم اعتراف بلغراد باستقلال إقليمها السابق. وتذكر الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون يرفض أي توسيع للاتحاد الأوروبي قبل إصلاح آلية عمله، من دون ربط ذلك بتاريخ محدد.

وفي الجانب الصربي، يبدو أن الرئيس ألكسندر فوسيتش سيخص ضيفه باستقبال لافت، كأنه يرد بذلك على الاستقبال المتواضع الذي حظي به في احتفالات 11 نوفمبر في باريس. فسبب خطأ بروتوكولي فرنسي، أجلس فوسيتش الذي يمثل بلدًا دفع ضريبة كبرى في الحرب العالمية الأولى في منصة ثانوية، في حين جلس نظيره الكوسوفي هاشم تاجي في المنصة الرئيسية إلى جانب ماكرون وفلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وبعدما تردد في مغادرة المكان، وعد فوسيتش باستقبال «كبير» لإيمانويل ماكرون «ليظهر له كيف تكون الضيافة الصربية». وفي هذا الأطار، دعت الحكومة الصربية نحو عشرة آلاف شخص الى احتفال مقرر مساء الإثنين على شرف الصداقة الفرنسية الصربية.

وسيدشن ماكرون نصبًا تم ترميمه في الحديقة المركزية في بلغراد نقشت عليه عبارة «فلنحب فرنسا كما أحبتنا». وأشاد الإليزيه سلفًا بهذا «الاستقبال الشعبي». كذلك، تلقى سكان بلغراد صباح الإثنين رسائل نصية قصيرة تدعوهم إلى الحضور لتحية الرئيس الفرنسي في مدينة ازدانت بألوان العلم الفرنسي. وسبق أن استقبلت صربيا بحفاوة الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته في 17 يناير 2019.

ووفد عشرات آلاف الصرب، أكثر من 120 ألفًا بحسب الشرطة، من مختلف أنحاء البلاد لاستقبال «الرئيس الصديق». وتشكل منطقة البلقان حلقة مهمة في المشروع الصيني الطموح «طرق الحرير الجديدة» لتطوير قدرات بكين الاقتصادية. ومع منحهم قروضًا بفوائد رمزية، يكثف الصينيون حضورهم في مشاريع البنى التحتية والصناعة في المنطقة.

وبين 2007 و2017، أعلنت بكين ما مجموعه 12 مليار يورو من القروض في دول المنطقة، ثلثها مخصص لصربيا.