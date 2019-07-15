مساعٍ أممية لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة

اجتماع على متن سفينة قبالة ساحل مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، 14 يوليو 2019. (أ ف ب)

أكد المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، الإثنين، أنه يسعى لإبقاء اليمن خارج التوترات في المنطقة، خلال لقاء جمعه في العاصمة السعودية، الرياض، مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وقال مكتب غريفيث في تغريدة على «تويتر»: «ناقشنا السبل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، وإحراز التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ودعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام»، وفق «فرانس برس».

وأكد البيان أن غريفيث عقد اجتماعًا «مثمرًا» مع الأمير خالد، نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، وشقيق وزير الدفاع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويتصاعد التوتر في منطقة الخليج منذ مايو الماضي، وتفاقم مع تعرض ناقلات نفط في الخليج لهجمات اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلفها رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأميركية عليها.

بينما كثف الحوثيون هجماتهم بصواريخ وطائرات من دون طيار عبر الحدود السعودية في الأسابيع الأخيرة. وأدت ثلاث من تلك الهجمات إلى مقتل شخص على الأقل وجرح 56 آخرين في السعودية منذ 12 يونيو، وفق السلطات السعودية. وتتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة وهو ما تنفيه طهران.

ويأتي لقاء غريفيث، بينما تعقد اللجنة المشتركة المكلفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، اجتماعًا على متن سفينة في عرض البحر بحضور ممثلين للمتمردين والحكومة والأمم المتحدة، في أول اجتماع منذ فبراير. ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاثة ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.

وفي مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أن المتمردين سلموا موانئ المحافظة إلى «خفر السواحل»، في عملية تمت من جانب واحد. ورفضت الحكومة الإقرار بمغادرة الحوثيسن للموانئ، متهمة إياهم بتسليمها لعناصر تابعين لهم بلباس مدني.

وأعلنت الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف، الأسبوع الماضي في خطوة غير متوقعة، أنها تقوم بعملية إعادة انتشار في اليمن تشمل خفض عديد قواتها في مناطق يمنية، بينها الحديدة (غرب). وأكدت أبو ظبي أنها تعمل على الانتقال من «استراتيجية القوة العسكرية» إلى خطة «السلام أولاً» في هذا البلد.

وأحيت اتفاقات السويد آمالاً بسلام قريب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكن البطء في تطبيق الاتفاقات والاتهامات بخرق وقف إطلاق النار في الحديدة، يؤشران إلى أن الحل لا يزال بعيداً. وتدور الحرب في اليمن بين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوات الموالية للحكومة، منذ 2014، وقد تصاعدت مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًّا.