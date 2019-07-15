الأمطار الموسمية تسقط أكثر من 100 قتيل في جنوب آسيا

عمال الإنقاذ في موقع انهيار مبنى متعدد الطوابق بعد هطول أمطار غزيرة في الهند (ا ف ب)

تجاوزت حصيلة الأمطار الموسمية الــ 100 قتيل في عدد من دول جنوب آسيا خلال نحو أسبوع، وفق ما ذكر مسؤولون الإثنين، بينهم 12 شخصًا على الأقل قُتلوا في انهيار منزل في شمال الهند جراء هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت الشرطة، وفق وكالة «فرانس برس»، إن السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة قتلت 67 شخصًا على الأقل في أنحاء النيبال، بينما لا يزال 30 آخرون مفقودين.

وفي بنغلادش بلغت حصيلة القتلى 29 على الأقل منذ 9 يوليو بينهم 18 أصيبوا بالصاعقة وسبعة غرقوا بعد انقلاب قاربهم في مياه متقلبة في خليج البنغال. ولقي عشرة أشخاص حتفهم في مخيمات اللاجئين الروهينغا المكتظة في جنوب شرق بنغلادش حيث هدمت الأمطار آلاف المساكن المتهاوية.

وفي أحدث مأساة ناجمة عن الأمطار الموسمية في الهند، انهار مبنى من أربعة طوابق على سفح تل في ولاية هيماشال براديش الشمالية ما أدى إلى مقتل 12 شخصًا ومحاصرة ما لا يقل عن سبعة آخرين.

وانهار المبنى القريب من شيملا وهي وجهة سياحية شهيرة الأحد، بعد أيام من الأمطار الغزيرة. وكان عمال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض عن ناجين فيما عملت الآلات الثقيلة على إزالة أكوام من الصلب والأسلاك والحطام الموحل.

اقرأ أيضًا: مصرع 50 شخصًا على الأقل جراء أمطار موسمية في النيبال

وقال شامان المسؤول المحلي إن 12 شخصًا قُتلوا في الانهيار، مضيفًا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن «سبعة آخرين على الأقل» تحت الركام. وقال جندي انتشل حيًا من تحت الأنقاض إنهم تجمعوا لحضور حفل في مطعم المبنى «ولكن فجأة اهتز المبنى وانهار».

وتتكرر مثل هذه الحوادث في جميع أنحاء المنطقة خلال الأمطار الموسمية بسبب الهياكل المتداعية تحت وطأة المطر المنهمر.

وتخلف الأمطار الموسمية من يونيو إلى سبتمبر الموت والدمار في مختلف أنحاء جنوب آسيا كل عام. واجتاحت الفيضانات معظم ولاية آسام شمال شرق الهند حيث توفي أربعة أشخاص الأحد بعد أن جرفتهم سيول تشكلت بصورة مفاجئة.

كما خلفت الأمطار أضرارًا جسيمة في حديقة كازيرانجا الوطنية بالولاية، وهي محمية معترف بها من قبل اليونسكو وتضم ثلثي المخزون العالمي من حيوانات وحيد القرن. وفي ولاية بيهار الشرقية، ارتفعت المياه في خمسة أنهار فوق مستويات الخطر مع توقع المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال بيشواراج بوخاريل المتحدث باسم الشرطة في النيبال إن الأمطار الغزيرة تراجعت لكن السلطات ما زالت تخشى ارتفاع عدد القتلى. وصرح بوخاريل لـ«فرانس برس»: «نواجه تحديات إيواء النازحين وإعادتهم إلى ديارهم بعد جرف العديد من المنازل.. كما نخشى أيضًا من خطر الأوبئة بسبب تلوث المياه».