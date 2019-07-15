«تصريحات عنصرية» ضد عضوات بالكونغرس تثير غضب الديمقراطيين تجاه ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الإنترنت)

أثارت هجمات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، ضد عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب من أصول أجنبية، طالبهن بالعودة من حيث أتين، موجة من الانتقادات خاصة من الديمقراطيين، وصلت حد وصف نزيل البيت الأبيض بـ«العنصري المصاب برهاب الأجانب».

ولم يسم ترامب عضوات الكونغرس اللاتي قصدهن بتصريحاته، لكنه أشار في تغريدة إلى «عضوات كونغرس ديمقراطيات تقدميات»، وبدا أنه يقصد مجموعة من الشابات المتحررات اللواتي دخلن مجلس النواب للمرة الأولى، أمثال ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك والنائبة عن مينيسوتا إلهان عمر، ورشيدة طليب من ميشيغن، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأوكاسيو كورتيز مولودة في نيويورك، إلا أنها من أصل بورتوريكي، فيما طليب التي ولدت في ديترويت هي أول أميركية من أصل فلسطيني تنتخب في الكونغرس، وعمر التي جاءت طفلة إلى الولايات المتحدة من الصومال هي أيضًا أول مسلمة سوداء في الكونغرس.

ونُقِل عن ترامب العام الماضي وصفه دولاً أفريقية بأنها «أوكار قذرة»، إضافة إلى كلامه عن «غزو» المهاجرين غير القانونيين.

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وقال في تغريدته ضد النائبات من أصول أجنبية: «إنهن أتينَ في الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هي الأسوأ والأكثر فسادًا وعدم كفاءة في العالم». متهمًا هؤلاء النساء بأنهن بكل عزم «يُخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا». وسأل: «لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن الفاشلة التي أتينَ منها حيث تتفشى الجريمة؟».

وقال مساعد رئيسة مجلس النواب، بن راي لويان، المسؤول الأرفع من أصل لاتيني في الكونغرس، لقناة «فوكس نيوز» الأحد «هذه تغريدة عنصرية». وأضاف: «هؤلاء مواطنون أميركيون انتُخبوا من قبل ناخبين في الولايات المتحدة الأميركية».

وكانت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، حذرت حزبها من «خطر» السياسات الليبرالية التي تدفع بها أوكاسيو-كورتيز والتقدميات الأخريات، في حال كان الديمقراطيون يأملون بهزيمة ترامب في انتخايات 2020. لكن بيلوسي انتقدت، الأحد، على تويتر «هجوم» الرئيس، قائلةً: «أرفض تعليقات ترامب التي تنم عن الرهاب من الأجانب وتهدف إلى تقسيم أمتنا».

وأضافت أن تعليقات ترامب تؤكد أن «خطته اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا كانت دائمًا تتعلق بجعلها بيضاء مجددًا».

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وكتبت أوكاسيو-كورتيز على «تويتر»: «سيدي الرئيس، البلاد التي +جئتُ+ منها (...) هي الولايات المتحدة». فيما قالت عمر: «بصفتنا أعضاء في الكونغرس، فإن الدولة الوحيدة التي نؤدي القسم لها هي الولايات المتحدة». وأضافت طليب: «أنا أكافح الفساد في بلادنا»، متهمةً ترامب بأنه يهاجم بطريقةٍ «مهينة» الأفراد المتحدرين من عائلات مهاجرة.

وفي وقت لاحق، اعتبر نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، على« تويتر» أن «العنصرية ورهاب الأجانب لا مكان لهما في أميركا».

ودانت السيناتورة إليزابيث وارن من جهتها «هجومًا عنصريًا» ينم عن «كره للأجانب»، في وقت كتبت السيناتورة كامالا هاريس على «تويتر»: «فلنُسم الهجومَ العنصري للرئيس كما هو بالضبط: معادٍ لأميركا».

كذلك، دان مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية تعليقات ترامب. وقال نهاد عوض المدير التنفيذي للمجلس «محزن أن نرى نزيل البيت الأبيض ينتقل من دعم وتشجيع الأوصاف العنصرية، إلى استخدامها بنفسه». وأردف: «إذا هتف ترامب بالعبارات نفسها في وجه امرأة ترتدي حجابًا في وولمارت، فإنه قد يتعرض للاعتقال».