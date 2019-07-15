ترودو ينعى صحفية كندية قُتلت في «الاعتداء الإرهابي» بالصومال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 10:15 صباحا
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في النورماندي (ا ف ب)

دان رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو «الاعتداء الإرهابي البغيض» في الصومال، والذي أودى بحياة 26 شخصًا على الأقل بينهم صحفية كندية من أصل صومالي.

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وقدّم ترودو تعازيه «باسم جميع الكنديين» إلى عائلة «هودان نالاييه الصحفية الكندية الصومالية التي قتلت مع زوجها فريد» في الاعتداء الذي شنته «حركة الشباب» على فندق في مدينة كيسمايو الساحلية في جنوب الصومال، وانتهى صباح السبت عقب محاصرة دامت حوالي 12 ساعة.

وأشار ترودو الى أنّ «نالاييه سلطت الضوء على قصص صومالية إيجابية ومحفزة. عملها أظهر كيف أنّ حرية الصحافة تقدم لنا آفاقًا أوسع وتشجع التنوع والتكامل»، مضيفًا: «إن كندا والمجتمعات الصومالية والأوساط الصحفية في العالم تبكي خسارتها».

ودان ترودو هذا «الهجوم الإرهابي البغيض»، مشددًا على ضرورة «حماية حرية الصحافة التي تعزز مجتمعاتنا وتسمح للديمقراطية بالازدهار».

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وأعرب وزير الهجرة الكندي، أحمد حسين، وهو من أصول صومالية، السبت، عن أسفه لفقدان نالاييه، مشيدًا بدورها في إبراز مساهمة الجالية الصومالية في المجتمع الكندي.

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