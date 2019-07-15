فنزويلا: ممثلو المعارضة يتوجهون إلى باربادوس لمواصلة الحوار

غوايدو خلال مؤتمر في جامعة ميتروبوليتان في كراكاس في 26 يونيو. (فرانس برس)

توجه ممثلو زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إلى باربادوس لمواصلة الحوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بحثًا عن حل للأزمة السياسية.

وأعلن المكتب الإعلامي التابع لغوايدو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «الوفد المعين من الرئيس غوايدو يعود إلى باربادوس لمواصلة آلية أوسلو للتفاوض على وجه السرعة من أجل التوصل إلى التغيير الذي يضع حدًا لمعاناة الفنزويليين»، لكن الحكومة حتى الآن إرسال ممثلين عنها، حسب وكالة «فرانس برس».

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واستؤنف الحوار بين الحكومة والمعارضة بين 8 و10 يوليو في باربادوس الواقعة في جزر الكاريبي برعاية النرويج التي أعلنت أن الطرفين اتفقا على تشكيل مجموعة للعمل «بشكل متواصل وسريع». وكانت هذه ثالث جولة حوار منذ مايو.

ويرى غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة واعترفت به نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة، أن نيكولاس مادورو «ديكتاتور» و«مغتصب للسلطة» لأن انتخابات العام 2018 التي سمحت للرئيس التشافي البقاء في الحكم «لم تكن نزيهة» بحسب المعارضة التي تطالب بتنحيه وإجراء انتخابات جديدة، ويصف مادورو من جهته المعارضة بأنها «انقلابية»، خصوصًا منذ دعوة غوايدو إلى انتفاضة في 30 أبريل لم تؤد إلى نتيجة.