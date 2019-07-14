مقتل جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 07:10 مساء

 قُـتل 3 جنود أتراك وأُصيب آخر، الأحد، في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني، في جنوب شرق تركيا، وقُـتل الجنود  في محافظة هكاري القريبة من الحدود العراقية، وفق «فرانس برس»، مضيفة أن 3 «إرهابيين» قُـتلوا أيضًا.

وأوقع النزاع بين السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة «إرهابيًّا»، كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكثر من 40 ألف قتيل منذ نشوبه العام 1984.

وينشط حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، حيث تسكن غالبية كردية، كما أن له قواعد خلفية  في المناطق  الجبلية شمال العراق. وأطلق الجيش التركي في نهاية مايو هجومًا جويًّا وبريًّا يهدف بالأخص إلى تدمير ملاجئ للمتمردين الأكراد في الجبال العراقية، وقد بدأت مرحلة ثانية من هذه العملية مساء الجمعة.

وكانت تركيا قد بدأت عملية «مخلب - 1» في مايو الماضي، واستهدفت مواقع لمقاتلي الحزب المعارض في مناطق غارا وزاب وأفشين، وغيرها.

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