ضبط خلية إرهابية خططت لهجمات ضد متظاهرين بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 04:46 مساء

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، ضبط 5 عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات «تستهدف المتظاهرين السلميين»، باستخدام عبوات متفجرة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فإن الأمر يتعلق بـ«إرهابيين غير مبحوث عنهم، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة».

وأضاف البيان: «تبعًا للعمليات التي مكنت من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة، من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو 2019».

وكان الجزائريون خرجوا في احتجاجات مستمرة، أشعلها ترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة نفسه لولاية رئاسية خامسة، بالرغم من تدهور حالته الصحية. وأسفرت التظاهرات الشعبية عن تنحي بوتفليقة، تبعها تعيين عبد القادر بن صالح رئيسًا للبلاد في التاسع من أبريل الماضي، لمدة 90 يومًا، وفقًا للمادة 102 من الدستور.

وفي مطلع يونيو الماضي، أصدر المجلس الدستوري الجزائري «فتوى» يسمح فيها لبن صالح بالبقاء في منصبه بعد التاسع من يوليو، لحين تنظيم انتخابات رئاسة. ولا تزال احتجاجات الجزائريين مستمرة؛ رفضًا لوجود رموز نظام بوتفليقة في السلطة، وللدعوة لتطبيق إجراءات جديدة تضمن انتخابات رئاسية نزيهة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المكملات الغذائية.. كذبة؟