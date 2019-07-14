مصرع 50 شخصًا على الأقل جراء أمطار موسمية في النيبال

نيباليون يسيرون وسط فيضان نهر بلخو في منطقة كلانكي في كتماندو (ا ف ب)

لقي 50 شخصًا على الأقل مصرعهم في النيبال وفُقد العشرات جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الموسمية الغزيرة، وفق ما أكد مسؤولون ونقلت وكالة «فرانس برس» الأحد.

وضربت الفيضانات أيضًا شمال شرق الهند حيث قتل 11 شخصًا بسبب ارتفاع منسوب الأنهر. وتساقطت أمطار غزيرة منذ الخميس في مقاطعات عدة في النيبال، خصوصًا في المنطقة الشرقية في البلاد ومنطقة السهول الجنوبية، ملحقة الضرر بالآلاف.

وأكد الناطق باسم شرطة النيبال بيشواراج بوخاريل فقدان 33 شخصًا، فيما تم إنقاذ أكثر من 1100 شخص. وأضاف لـ«فرانس برس»: «حركنا كل مواردنا في البلاد للقيام بعمليات بحث وإنقاذ وإغاثة، وتمكنا من الوصول إلى كل الأماكن المتضررة».

وقالت السلطات إنه من المتوقع أن تعود مستويات الأنهر إلى طبيعتها منذ الإثنين.

وفي كل عام، تتسبب الأمطار الموسمية التي تحلّ بين يونيو وسبتمبر بالعديد من الوفيات وتلحق دمارًا كبيرًا في جنوب آسيا. وقُتل 11 شخصًا على الأقل في شمال شرق الهند، بحسب مسؤولين، ونُقل نحو 20 ألف شخص إلى معسكرات إغاثة في ولاية آسام التي تضررت بشكل كبير جراء الأمطار الموسمية.

وفي بنغلادش، قامت مجموعات متطوعين بتقديم حصص إعاشة إلى اللاجئين الروهينغا في جنوب شرق البلاد. وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مقتل شخصين الجمعة من الروهينغا، بينهما طفل.

وقُتل العام الماضي 1200 شخص في جنوب شرق آسيا بسبب الأمطار الموسمية، حيث ضربت ولاية كيرالا الهندية أسوأ فيضانات منذ 100 عام.