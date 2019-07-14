مصرع 50 شخصًا على الأقل جراء أمطار موسمية في النيبال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 12:09 مساء
نيباليون يسيرون وسط فيضان نهر بلخو في منطقة كلانكي في كتماندو (ا ف ب)

لقي 50 شخصًا على الأقل مصرعهم في النيبال وفُقد العشرات جراء الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الموسمية الغزيرة، وفق ما أكد مسؤولون ونقلت وكالة «فرانس برس» الأحد.

وضربت الفيضانات أيضًا شمال شرق الهند حيث قتل 11 شخصًا بسبب ارتفاع منسوب الأنهر. وتساقطت أمطار غزيرة منذ الخميس في مقاطعات عدة في النيبال، خصوصًا في المنطقة الشرقية في البلاد ومنطقة السهول الجنوبية، ملحقة الضرر بالآلاف.

وأكد الناطق باسم شرطة النيبال بيشواراج بوخاريل فقدان 33 شخصًا، فيما تم إنقاذ أكثر من 1100 شخص. وأضاف لـ«فرانس برس»: «حركنا كل مواردنا في البلاد للقيام بعمليات بحث وإنقاذ وإغاثة، وتمكنا من الوصول إلى كل الأماكن المتضررة».

وقالت السلطات إنه من المتوقع أن تعود مستويات الأنهر إلى طبيعتها منذ الإثنين.

وفي كل عام، تتسبب الأمطار الموسمية التي تحلّ بين يونيو وسبتمبر بالعديد من الوفيات وتلحق دمارًا كبيرًا في جنوب آسيا. وقُتل 11 شخصًا على الأقل في شمال شرق الهند، بحسب مسؤولين، ونُقل نحو 20 ألف شخص إلى معسكرات إغاثة في ولاية آسام التي تضررت بشكل كبير جراء الأمطار الموسمية.

وفي بنغلادش، قامت مجموعات متطوعين بتقديم حصص إعاشة إلى اللاجئين الروهينغا في جنوب شرق البلاد. وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مقتل شخصين الجمعة من الروهينغا، بينهما طفل.

وقُتل العام الماضي 1200 شخص في جنوب شرق آسيا بسبب الأمطار الموسمية، حيث ضربت ولاية كيرالا الهندية أسوأ فيضانات منذ 100 عام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حصاد الأسبوع من «بوابة الوسط» (6 - 13 يوليو 2019)
ليبيا
أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي محمد الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المكملات الغذائية.. كذبة؟