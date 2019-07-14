وزير يوناني سابق يتشاجر مع عنصر أمن في مطار شارل ديغول بباريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 يوليو 2019, 11:56 صباحا
وزير الاقتصاد السابق يانيس فاروفاكيس (ا ف ب)

اتهم وزير الاقتصاد اليوناني السابق، يانيس فاروفاكيس، عناصر الشرطة الفرنسية بالتصرف «بعنف» خلال عملية تدقيق في جوازات السفر في مطار شارل ديغول.

وقال فاروفاكيس، لوكالة «فرانس برس»، إنه كان وصل للتو إلى مطار شارل ديغول في رحلة من أثينا عندما طلب منه عنصر أمن يقف عند باب الطائرة جواز سفره.

وأوضح فاروفاكيس أنه سلم جواز السفر لكن عنصر الأمن قطع الطريق أمامه أثناء محاولته المرور. وأضاف «تصرف بعنف بعد أن قطع طريقي». وتابع: «أساء معاملتي واستخدم العنف الجسدي»، مضيفًا أن الشرطي دفعه وأخذ منه جواز السفر وأمره بالوقوف عند الحائط.

وفي فيديو صوره أحد المسافرين، يقول فاروفاكيس للشرطي «أنك عار على الأمة الفرنسية. قطعت علي الطريق ثم دفعتني». وأضاف: «لن أتبعك (...) لا أثق بك. تتصرف بعنف وفظاظة. أود التحدث إلى مسؤول».

وقال: «إنك عنصر سلبي في صفوف الشرطة. وعار على بلادك. أود التحدث مع مسؤول آخر».

وتم استدعاء ضابطي شرطة ثم أعيد جواز السفر إلى فاروفاكيس الذي قال: «أطلب اعتذارًا رسميًا من الشرطة الفرنسية». وذكر أحد الضابطين أنه ينوي رفع شكوى ضد فاروفاكيس. ولم يتسن الاتصال بأي مسؤول في المطار الأحد للحصول على معلومات.

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