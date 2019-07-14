مع تزايد ضغوط إدارة ترامب.. كوبا: لن نسمح بأزمة مالية متصاعدة

الرئيس الكوبي ورئيس الجمعية الوطنية الكوبية يرفعان علم كوبا خلال مسيرة في هافانا (ا ف ب)

قالت الحكومة الكوبية إنها لن تسمح بأزمة مالية متصاعدة مع تزايد ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحباط التنمية في البلاد، وفق ما نقلت «رويترز».

وقال الرئيس ميجيل دياز كانيل، حسب «فرانس برس»، إن «الاضطهاد المالي والسياسة الإجرامية التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية» يهدفان إلى «التأثير على السياحة والاستثمار الأجنبي» ويخلقان «وضعًا اقتصاديًا معقدًا» على الجزيرة. لكنه أشار إلى نمو طفيف حققته البلاد قائلاً إن الاقتصاد نما بنسبة 2.2% في 2018 مقارنة مع تقدير سابق بأن ينمو بنسبة 1.2%.

وأضاف الرئيس دياز-كانيل، في ختام دورة منتصف العام للجمعية الوطنية (البرلمان)، إن سلسلة الإجراءات الطارئة التي أعلنها هذا الشهر استهدفت تحفيز الإنتاج المحلي وأبدى أمله في تحقيق نمو طفيف هذا العام. ولم يعط الرئيس الكوبي أرقامًا للنصف الأول من العام الجاري والذي يعتقد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن الاقتصاد أصابه الركود خلاله، وفق ما أوردت «رويترز».

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وأكد دياز كانيل أن «أي سياسية إمبريالية لن تتمكن من التغلب على إرادتنا في الذهاب أبعد» من ذلك.

وتضمنت الإجراءات الطارئة التي اتخذها دياز كانيل زيادة رواتب ومعاشات أكثر من مليوني موظف بالحكومة وأصحاب المعاشات بالإضافة إلى جهود للتحفيز المالي للشركات التي تديرها الحكومة وللإنتاج على مستوى المحليات للوفاء بالطلب السنوي المتزايد الذي سينجم عن تلك الزيادات في الرواتب والمعاشات.

وعززت الولايات المتحدة التي تفرض حصارًا اقتصاديًا على كوبا منذ 1962، عقوباتها على الجزيرة منذ وصول ترامب إلى الحكم في 2017، ملغية بذلك التقارب الذي حققه سلفه باراك أوباما. وتتهم واشنطن كوبا بتقديم الدعم العسكري للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حليف هافانا الرئيسي.

وفي مطلع يونيو، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات جديدة على القطاع السياحي في كوبا، الذي يعتبر حيويًا بالنسبة إلى اقتصاد الجزيرة. وقد استقبلت كوبا أكثر من 400 ألف سائح أميركي بين يناير ومايو من العام الجاري.