المهاجرون غير الشرعيين ينتظرون بقلق حملة ترامب ضدهم في الولايات المتحدة

متظاهرة في ال باسو بولاية تكساس احتجاجًا على معاملة المهاجرين السريين في مراكز اعتقال في الولايات المتحدة (ا ف ب)

ينتظر آلاف المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة بقلق حملة مداهمات الشرطة التي أعلن الرئيس دونالد ترامب أنها ستبدأ الأحد، قبل إجراءات لإبعادهم يقول إنه «مضطر» للقيام بها.

وينتظر أن ينتشر في وقت مبكر من اليوم عناصر إدارة الهجرة في شوارع عشر مدن أميركية كبيرة على الأقل، لتوقيف قرابة ألفي شخص أوضاعهم غير نظامية. وذكرت وكالة «فرانس برس» أن عشرات التظاهرات في جميع أنحاء البلاد لن تؤثر على هذا القرار ولا الدعوات إلى ضبط النفس.

اقرأ أيضًا: الديمقراطيون الأميركيون ينددون بعملية وشيكة للشرطة ضد المهاجرين غير الشرعيين

وما يثير قلقًا أكبر هو ما ذكرته وسائل إعلام من أن سلطات الهجرة تنوي أيضًا إبعاد المهاجرين الذين تقوم بتوقيفهم خلال عملية دهم لكن أسماءهم ليست مدرجة على لوائح الأفراد الذين تبحث عنهم. وقال رئيس بلدية شيكاغو الديمقراطي، لوري لايتفوت، لشبكة «سي إن إن» إن «هذا الغموض وهذا الخوف مدمران وهذا أمر لا جدال فيه».

لكن الرئيس الأميركي أكد الجمعة أن «رؤساء بلديات العديد من المدن يطالبون» بهذه الحملة. وقال «معظمهم (رؤساء البلديات). هل تعرفون لماذا؟ لأنهم لا يريدون جرائم في مدنهم وفي ولاياتهم».

وأعلن ترامب بدء حملة واسعة لترحيل مهاجرين غير قانونيين في نهاية الأسبوع الجاري. وقال: «أتوا بطريقة غير قانونية، في حين سنرحّلهم بطريقة قانونية. الأمر بسيط للغاية». وأوضح أن هذه الحملة «ليست أمرًا أحب فعله، ولكنّ أناسًا أتوا إلى بلدنا بطريقة غير قانونية»، مؤكدًا أنّه «مضطر» للقيام بعمليات الترحيل.

وأضاف أن «ملايين الأشخاص يقفون في طوابير ليصبحوا مواطنين في هذا البلد». وتابع: «أجروا الاختبارات، درسوا، تعلموا الإنجليزية، انتظروا لسبع سنوات أو ثماني أو تسع (...) ليس من العدل أن يكون كافيًا لشخص عبور الحدود للحصول على الجنسية (الأميركية)».

انتقادات وصدمة من أوضاعهم

وأعلن ترامب حملة التوقيفات في 21 يونيو ثم أرجئت أسبوعين حتى يتسنى للكونغرس التوصل إلى تسوية حول التدابير الأمنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وندد الديمقراطيون بالعملية الواسعة التي تهدد برأيهم أشخاصًا مقيمين منذ زمن طويل في الولايات المتحدة وأسسوا فيها عائلات تعد بين أفرادها مواطنين أميركيين.

ودعت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان الأشخاص ذوي الأوضاع غير القانونية إلى عدم استقبال عناصر شرطة الهجرة. وأشارت جريدة «نيويورك تايمز» إلى أنّ المهاجرين غير القانونيين المستهدفين بالحملة هم من الوافدين حديثًا إلى الولايات المتحدة، وقدموا ملفات لطلب تشريع أوضاعهم في نهاية 2018 وتلقوا أمر الترحيل في فبراير.

وأعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، الإثنين الماضي عن «صدمتها العميقة» لما يعانيه المهاجرون وطالبو اللجوء في مراكز الاحتجاز الأميركية، بعد ورود تقارير عن اكتظاظ شديد في هذه المنشآت وتفشي الأمراض فيها.

وقالت باشليه في بيان «بصفتي طبيبة أطفال وأمًا ورئيسة سابقة أشعر بصدمة عميقة إزاء إجبار الأطفال على النوم أرضًا في منشآت مكتظة، وعدم نيلهم الرعاية الطبية اللازمة أو الغذاء وفي ظروف تفتقر للنظافة»، وفق «فرانس برس».

اقرأ أيضًا: ترامب: يمكن للمهاجرين البقاء في بلادهم إذا لم تعجبهم مراكز الاحتجاز لدينا

وأقرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، المشرفة على حرس الحدود في تقرير بوجود «اكتظاظ خطير» في العديد من مراكز احتجاز المهاجرين التي تضم آلاف الأشخاص الساعين للبقاء في الولايات المتحدة، والقادمين بغالبيتهم من دول أميركا الوسطى هربًا من العنف والفقر.

وكان ترامب قبلها قلّل من شأن تقرير أوضاع المهاجرين الذي أعدّته إدارته وحذّرت فيه من «الاكتظاظ الخطير» في مراكز الاحتجاز، وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «إذا لم يكن المهاجرون غير الشرعيين راضين عن الظروف في مراكز الاحتجاز التي تمّ بسرعة بناؤها أو تجديدها، فما عليكم سوى أن تقولوا لهم ألا يأتوا إلى هنا.. هذا الأمر كفيل بحلّ كلّ المشكلات».