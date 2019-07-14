زلزال بقوة 6,6 درجة يضرب شمال غرب أستراليا

وقع زلزال بقوة 6,6 درجة الأحد قبالة ساحل شمال غرب أستراليا، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء ونقلت وكالة «فرانس برس».
وقال المعهد إن الزلزال السطحي حصل على بُعد 203 كيلومترات نحو غرب منتجع بروم البحري في غرب أستراليا.
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