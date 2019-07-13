موغيريني تحذر من «مغامرات خطيرة» في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 08:40 مساء

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، السبت، إن الاتحاد يدعم تمامًا جهود العراق لنزع فتيل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران موضحة أن أي صراع سيكون له عواقب وخيمة على جميع الأطراف.

وأضافت موغيريني في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم خلال زيارة لبغداد أن الاتحاد يقدر ويدعم سياسة العراق الساعية للحفاظ على علاقات طيبة مع كل جيرانه محذرة من أي «مغامرات خطيرة» بالمنطقة، وفق «رويترز».

وقالت «تحدثت أنا والوزير باستفاضة عن التوتر المتزايد حول العراق والحاجة أولاً وقبل أي شيء إلى تجنب التصعيد وتجنب أي حسابات خاطئة قد تفضي إلى عواقب خطيرة للغاية بالنسبة للعراق أولاً وقبل كل شيء وما وراء ذلك أيضًا».

وتأتي زيارة موغيريني في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالضلوع في هجمات على ناقلات نفط بالخليج أخيرًا واقترب البلدان من حافة مواجهة عسكرية مباشرة الشهر الماضي بعدما أسقطت طهران طائرة مسيرة أميركية وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب برد انتقامي لكنه ألغى ضربة جوية في اللحظة الأخيرة.

وفي العام الماضي، قرر ترامب سحب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية العام 2015. وشددت واشنطن العقوبات على إيران وردت الأخيرة برفع تخصيب اليورانيوم فوق المستوى الذي ينص عليه الاتفاق النووي.

ولا تؤيد الدول الأوروبية العقوبات الأميركية بشكل مباشر لكنها عجزت عن الخروج بوسائل تتيح لإيران تفادي العقوبات. ووضع التوتر بغداد، التي تعد واشنطن وطهران أكبر حلفائها، في وضع مربك يهدد أمنها بشكل مباشر.

ويعتمد العراق على الولايات المتحدة في المساعدة الأمنية ويستورد الطاقة والسلع الحيوية من إيران التي تربطها بالغالبية الشيعية في العراق صلات دينية. وساعدت واشنطن وطهران الحكومة العراقية في الانتصار على متشددي تنظيم «داعش» بعدما سيطروا على ثلث البلاد في فترة من الفترات.

وسينتقل أي صراع عسكري بين واشنطن وطهران بشكل شبه مؤكد إلى العراق. وقال وزير الخارجية العراقي «أكدنا للسيدة موغيريني أن العراق يجب ألا يكون ساحة للصراع بل دور مساعد بالمشاركة في حل هذه الأزمة مع الدول العربية الأخرى وخاصة الكويت وعمان»، مضيفًا أن نشوب أي صراع سيعقد أيضًا جهود مكافحة الإرهاب.

وقال الوزير العراقي مشيرًا إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي «إلغاء الاتفاق النووي من طرف واحد سبّب أزمة كان من الممكن تجاوزها بالمفاوضات»، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يمكنه لعب دور مهم في خفض حدة التوتر. وأوضحت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يؤيد مقترح العراق بعقد مؤتمر إقليمي بين إيران ودول الخليج خاصة السعودية والإمارات.

والتقت المسؤولة الأوروبية خلال الزيارة أيضًا رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي والرئيس برهم صالح. وقالت موغيريني «التجربة الأوروبية تقول إنه حتى في أصعب الأوقات من الأفضل دومًا الجلوس والتحدث بدلاً عن الدخول في طرق المجهول التي قد تكون خطيرة على الجميع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسماء سليم تستعد لطرح ألبوم غنائي جديد
ثقافة وفن
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل فتحي سليمان الخوجة
ثقافة وفن
أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
تعرف على النظام الجديد للتأهل إلى مونديال 2022 الذي اعتمده «الكاف»
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: منافس لـ«تيسلا» الكهربائية بـ40 ألف دولار