البحرية المغربية تنقذ 161 مهاجرًا غير شرعي في البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 06:07 مساء

أنقذت وحدات تابعة للبحرية الملكية المغربية 161 مهاجرًا غير شرعي بمياه البحر الأبيض المتوسط، صباح السبت.

وقال مصدر عسكري إن البحرية الملكية قامت بإنقاذ سبعة مراكب تنقل مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا يحاولون عبور المياه المغربية باتجاه إسبانيا، بحسب «سكاي نيوز».

وأكد المصدر أنه تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين بعدما واجهت مراكبهم صعوبات تقنية قبالة السواحل الشمالية للمملكة (بين طنجة والناظور)، وتم تسليمهم لسلطات الموانئ بشمال البلاد لتلقي الإسعافات وإجراء ترتيبات إدارية.

وتتعدد محاولات الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا خاصة من الأفارقة من دول جنوب الصحراء عبر جيبي سبتة ومليلية التابعين لإسبانيا، أو عبر البحر حيث لا يفصل المغرب عن أوروبا سوى مضيق جبل طارق.

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