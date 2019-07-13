رئيس فنزويلا ينفي علاقة العيسمي بحزب الله

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 12:15 مساء
نائب الرئيس الفنزويلي وزير الصناعة طارق العيسمي في مؤتمر صحفي بكراكاس، 10مايو 2019 (فرانس برس)

نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الجمعة، علاقة وزير الصناعة في حكومته طارق العيسمي بحزب الله اللبناني.

وقال مادورو بحسب وكالة «فرانس برس»، إن العيسمي «مستهدف من قبل واشنطن» ومن «خونة يربطونه بحزب الله اللبناني الشيعي»، يشار إلى أن العيسمي ينتمي إلى عائلة عربية جزء منها في سورية والآخر من لبنان.

وأدرجت واشنطن التي تدعم المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، العيسمي (44 عاما) في فبراير 2017 على لائحة لمهربي المخدرات.

وفي خطاب خلال تجمع حضره العيسمي، الذي يشغل منصب نائب الرئيس الفنزويلي أيضا؛ أكد مادورو أن الحكومة الأميركية «تمضي وقتها في مهاجمة» وزير الصناعة لأنه "«ابن زوجين عربيين (...) وينتمي إلى عائلة جزء منها في سوريا وجزء منها في لبنان».

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وتابع «يريدون ربطه بحزب الله.. أعرف طارق وأعرفه بشكل جيد جدا.. لم يتصل يوما بأي شخص من حزب الله».

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد في فبراير أن حزب الله المدعوم من إيران وتعتبره واشنطن «منظمة إرهابية»، ينشط في فنزويلا. وأكد هذه التصريحات رئيس الاستخبارات السابق في فنزويلا الجنرال كريستوفر فيغيرا الذي فر إلى كولومبيا بعد تمرد فاشل ضد مادورو.

وقال في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» إن خلايا لحزب الله تعمل في مناطق عدة في البلاد وتجمع تبرعات.

وقال مادورو «كل يوم، تهاجم (طارق العيسمي) الخارجية الأميركية والخونة الذين ذهبوا إلى هناك (الولايات المتحدة) ليكونوا في خدمة الامبراطورية، لأنه رجل شجاع لا يمكن شراؤه، رجل وطني حقيقي وثوري».

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