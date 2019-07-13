«النواب» الأميركي يُقر إجراءً يعيق ترامب في حال أراد شنّ حرب على إيران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 10:46 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الإنترنت)

وافق مجلس النواب الأميركي على تعديل لمشروع قانون دفاعي، يُحظّر تمويل عمليّات عسكريّة ضدّ إيران إلّا إذا كانت بهدف الدفاع عن النفس أو في حال الحصول على موافقة صريحة من أعضاء الكونغرس على هذه العمليّات.

وقد تبنّى مجلس النوّاب، الذي يُسيطر عليه الديمقراطيّون، هذا الإجراء الذي يهدف إلى تقييد قدرة دونالد ترامب على شنّ هجوم ضدّ إيران، خشية أن تؤدّي مواقف الرئيس الجمهوري إلى «حرب غير مجدية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن مبادرةً مماثلة فشلت في مجلس الشيوخ الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون. وسيتحتّم على المجلسَين الآن التفاوض بهدف التوصّل إلى نسخةٍ متّفق عليها من مشروع القانون.

وقال العضو الديمقراطي في الكونغرس رو خانا، الذي اقترح التعديل، إنّ هذا الإجراء يُظهر أنّ الولايات المتحدة «ملّت من الحروب».

وسحب ترامب بلاده عام 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا مع إيران عام 2015 وأعادَ فرض عقوبات صارمة على طهران في أعقاب ذلك، قبل أن يأذنَ في يونيو بشنّ ضربة ضد إيران إثر إسقاطها طائرة أميركية بلا طيار، لكنه ألغى ذلك في اللحظة الأخيرة، وفق تصريحاته الرسمية.

ووصف مايكل ماكول، أرفع مسؤول جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التعديل بأنه «غير مسؤول»، معتبرًا أنّ عمل الجيش يجب ألا يكون معلّقًا بعمليّة تشريعيّة قد تطول. وأضاف: «هذا سيُكبّل أيدي جيشنا خلال فترة خطيرة. نحتاج إلى جعل إيران وشركائها الإرهابيين يفكّرون مرّتين قبل مهاجمة الأميركيين وأصدقائنا ومصالحنا».

وضمّ 27 نائبًا جمهوريًا، بالاضافة إلى الجمهوري السابق جاستن اماش الذي بات مستقلاً، أصواتهم إلى الغالبيّة السّاحقة من الديموقراطيّين في مجلس النواب من أجل تأييد هذا التعديل.

وقدّم التعديل كلّ من خانا والنّائب الجمهوري مات غايتز الذي اتّهم زملاءه «المتعطّشين إلى الحرب» بأنّهم ليسوا صادقين مع القوات الأميركيّة فيما يتعلق بالأسباب التي تُبرّر إرسال هذه القوّات إلى الحرب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أنياب الأزمة والحرب تطحن الليبيين: فقراء بـ«أرصدة مليونية» و«سيارات فارهة»
ليبيا
باريس: صواريخ الجيش الفرنسي في غريان «غير صالحة ولم تكن بين أيادٍ ليبية»
ليبيا
الحرائق «الغامضة» تفاقم معاناة الليبيين من نيران الحرب
ليبيا
أطنان الحديد الليبي تتجاوز الحرب بصادرات إلى الجزائر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «جافلين» تفتح ملف التدخل العسكري في ليبيا
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين تفجير «مقبرة الهواري»
ليبيا
دعوات لاستقالة وزير فرنسي وجّهت إليه بسبب مآدب عشاء باذخة
دولى
في العدد190: «جافلين» تفتح ملف التدخل الخارجي والبحث عن بديل النهر الصناعي
ليبيا
بالفيديو: اللحظات الأولى لتفجير مقبرة الهواري في بنغازي
ليبيا
تعرف على النظام الجديد للتأهل إلى مونديال 2022 الذي اعتمده «الكاف»
رياضة عالمية
آخر سيارة «بيتل» تخرج من مصنعها المكسيكي
سيارات
تحطم قمر صناعي إماراتي «عين الصقر 1» بعد فشل إطلاق صاروخ «فيغا»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي الخطوات البسيطة للاحتماء من آشعة الشمس؟