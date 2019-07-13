«النواب» الأميركي يُقر إجراءً يعيق ترامب في حال أراد شنّ حرب على إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الإنترنت)

وافق مجلس النواب الأميركي على تعديل لمشروع قانون دفاعي، يُحظّر تمويل عمليّات عسكريّة ضدّ إيران إلّا إذا كانت بهدف الدفاع عن النفس أو في حال الحصول على موافقة صريحة من أعضاء الكونغرس على هذه العمليّات.

وقد تبنّى مجلس النوّاب، الذي يُسيطر عليه الديمقراطيّون، هذا الإجراء الذي يهدف إلى تقييد قدرة دونالد ترامب على شنّ هجوم ضدّ إيران، خشية أن تؤدّي مواقف الرئيس الجمهوري إلى «حرب غير مجدية»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن مبادرةً مماثلة فشلت في مجلس الشيوخ الذي يُهيمن عليه الجمهوريّون. وسيتحتّم على المجلسَين الآن التفاوض بهدف التوصّل إلى نسخةٍ متّفق عليها من مشروع القانون.

وقال العضو الديمقراطي في الكونغرس رو خانا، الذي اقترح التعديل، إنّ هذا الإجراء يُظهر أنّ الولايات المتحدة «ملّت من الحروب».

وسحب ترامب بلاده عام 2018 من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في فيينا مع إيران عام 2015 وأعادَ فرض عقوبات صارمة على طهران في أعقاب ذلك، قبل أن يأذنَ في يونيو بشنّ ضربة ضد إيران إثر إسقاطها طائرة أميركية بلا طيار، لكنه ألغى ذلك في اللحظة الأخيرة، وفق تصريحاته الرسمية.

ووصف مايكل ماكول، أرفع مسؤول جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التعديل بأنه «غير مسؤول»، معتبرًا أنّ عمل الجيش يجب ألا يكون معلّقًا بعمليّة تشريعيّة قد تطول. وأضاف: «هذا سيُكبّل أيدي جيشنا خلال فترة خطيرة. نحتاج إلى جعل إيران وشركائها الإرهابيين يفكّرون مرّتين قبل مهاجمة الأميركيين وأصدقائنا ومصالحنا».

وضمّ 27 نائبًا جمهوريًا، بالاضافة إلى الجمهوري السابق جاستن اماش الذي بات مستقلاً، أصواتهم إلى الغالبيّة السّاحقة من الديموقراطيّين في مجلس النواب من أجل تأييد هذا التعديل.

وقدّم التعديل كلّ من خانا والنّائب الجمهوري مات غايتز الذي اتّهم زملاءه «المتعطّشين إلى الحرب» بأنّهم ليسوا صادقين مع القوات الأميركيّة فيما يتعلق بالأسباب التي تُبرّر إرسال هذه القوّات إلى الحرب.