25 جريحًا جراء زلزال ضرب جنوب الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 10:04 صباحا
العاصمة الفلبينية مانيلا (ا ف ب)

أعلنت الشرطة الفلبينية أن 25 شخصًا جرحوا وتضرر عدد كبير من المنازل والكنائس والمباني الأخرى، فجر السبت، بعدما ضرب زلزال دفع السكان إلى مغادرة بيوتهم في جنوب البلاد.

وبلغت شدة الهزة الأرضية 5.8 درجات، وفق ما أعلن مركز رصد الزلازل في الفلبين ونقلت وكالة «فرانس برس». وقد ضرب الزلزال الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة ميندناو عند الساعة 04:42 (20:42 ت غ) وحدد مركزه على عمق 11,8 كيلومترًا.

وتحدث المركز عن وقوع سبع هزات ارتدادية على الأقل بعد الزلزال.

وقال ولسون يوانيت قائد شرطة بلدة مدريد القريبة من مركز الهزة، إن الضباط في مركز الشرطة اختبأوا تحت المكاتب لتجنب قطع الزجاج التي تساقطت عند تكسر النوافذ، بينما سقط جهاز التلفزيون عن الطاولة.

وصرح يوانيت، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»: «رأينا الناس يخرجون بسرعة من بيوتهم وعدد من المنازل أصيبت بأضرار خفيفة مثل تشقق جدران». وتابع أنه تم إخراج المرضى من مستشفى منطقة مدريد الذي تشققت جدرانه الأسمنتية. كما انهار سقف مرآب قديم في المدينة ما ألحق أضرارًا في آليتين لإطفاء الحرائق وثلاث سيارات.

وشعرت أربع بلدات مجاورة بالزلزال الذي سبب أضرارًا في منازل وكنيستين وفندق ومركز رياضي وجسر وسوق محلية، كما قال مكتب الدفاع المدني في المنطقة.

من جهته، صرح الضابط في الشرطة يوهانيس تيبون، في اتصال هاتفي مع «فرانس برس»، أن مطعمًا انقلب في نهر قريب في بلدة كاتيلان. وتحدثت فرق الإنقاذ عن إصابة 25 شخصًا بجروح في جميع أنحاء المنطقة بينهم ستة في مدريد.

وتقع الفلبين على «حزام النار» الذي يشهد نشاطًا زلزاليًا كثيفًا في المحيط الهادئ.

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