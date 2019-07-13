شرطة جبل طارق تفرج عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانيّة

سفينة تابعة لسلاح البحرية البريطانية قبالة سواحل جبل طارق (ا ف ب)

أعلنت شرطة جبل طارق أنّ القبطان وثلاثة آخرين هم أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانيّة التي تمّ احتجازها الأسبوع الماضي بشبهة انتهاك عقوبات الاتّحاد الأوروبي على سورية، قد تمّ الإفراج عنهم.

اقرأ أيضًا: الحرس الثوري الإيراني: واشنطن ولندن «ستندمان» على احتجاز ناقلة النفط قرب جبل طارق

وقالت الشرطة، في بيان أوردته وكالة «فرانس برس»، إنّ «أفراد طاقم (ناقلة) +غريس 1+ الأربعة الذين أوقفتهم شرطة جبل طارق الملكيّة، قد تمّ الإفراج عنهم بكفالة»، دون توجيه تهم إليهم. وأوضحت أنّ «التحقيق لا يزال جاريًا، وغريس 1 ما زالت متوقّفة».

اقرأ أيضًا: بارجة بريطانية ثانية تتجه إلى مياه الخليج

واعتُقل القبطان ومساعده الخميس، فيما تمّ الجمعة اعتقال اثنين آخرين من أفراد الطاقم. وقالت شرطة جبل طارق إنّ الرجال الأربعة يحملون الجنسيّة الهنديّة. واحتجزت سُلطات جبل طارق ناقلة النفط الإيرانيّة التي يبلغ طولها 330 مترًا، في الرابع من يوليو.

وقالت سلطات هذه المقاطعة البريطانيّة الواقعة في أقصى جنوب إسبانيا، إنّها تشتبه في نقل السفينة الإيرانيّة نفطًا لسورية في انتهاكٍ لعقوبات أوروبية ضدّ دمشق، الأمر الذي نفته طهران مندّدةً بجريمة «قرصنة»، وفق «فرانس برس».

اقرأ أيضًا: 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية

وقال رئيس سلطات جبل طارق فابيان بيكاردو الجمعة ان السفينة الايرانية محملة بأقصى طاقتها اي 2,1 مليون برميل من النفط الخام.