وزير العمل الأميركي يستقيل على خلفية قضية «إيبستاين»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يوليو 2019, 08:31 مساء

أعلن وزير العمل الأميركي الكسندر اكوستا استقالته الجمعة، بعد إثارة مسألة إدارته قبل نحو عشر أعوام للملف القضائي لرجل الأعمال جيفري إيبستاين المتهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين.

وقال اكوستا بينما كان يقف إلى جانب الرئيس الاميركي دونالد ترامب في حدائق البيت الأبيض «اتصلت بالرئيس صباح اليوم لأقول له إنني اعتقد أنّ الاستقالة أفضل شيء يمكن فعله»، وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ «الكسندر اكوستا كان وزير عمل رائعا».

ووجّهت إلى اكوستا منذ عدّة ايام اتهامات بقيامه عام 2008 بينما كان يشغل منصب مدعي عام فيدرالي في فلوريدا، بالتفاوض على اتفاق قضائي يُنظر إليه على أنّه كان إيجابياً جداً مع إيبستاين.

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