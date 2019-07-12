الخطوط الصينية تتعاقد لشراء 20 طائرة إيرباص

طائرة إيرباص عند إقلاعها في 21 يونيو 2017 في معرض باريس الدولي للطيران. (فرانس برس)

تعاقدت الخطوط الصينية «إير تشاينا» إحدى أهم ثلاث شركات طيران صينية، مع شركة إيرباص لشراء 20 طائرة من طراز إيه 350-900 وسط تنامي حركة النقل الجوي في الصين.

وأعلنت الشركة في بيان أنها وقعت في اليوم نفسه اتفاقًا مع الصانع الأوروبي على تسليم هذه الطائرات على مراحل بين 2020 و2022.

وتبلغ قيمة الصفقة التي لا تزال تحتاج إلى مصادقة السلطات المختصة، 6,53 مليارات دولار، بحسب السعر المرجعي للطائرة في 2018.

وستتيح هذه الطائرات الكبيرة للشركة الصينية زيادة طاقتها للنقل بنسبة 9,7 بالمئة، بحسب البيان.

وشهدت حركة النقل الجوي في الصين تناميًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.

واستقبلت المطارات الصينية في 2018 نحو 610 ملايين مسافر بزيادة سنوية بنسبة 10,9 بالمئة ويتوقع أن يستمر تنامي الحركة هذا العام، بحسب إدارة الطيران المدني الصينية.

ومن المقرر أن تدشن الصين في غضون أشهر مطارًا ضخمًا جديدًا انتهت الأشغال فيه رسميًا في نهاية يونيو الماضي.

ويتوقع أن يعمل المطار الجديد بكامل طاقته في 2025 مع أربعة مدارج للهبوط وبطاقة سنوية تبلغ 72 مليون مسافر.