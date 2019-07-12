لندن تعلن إرسال سفينة حربية ثانية إلى الخليج في عملية انتشار مقررة مسبقًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يوليو 2019, 02:48 مساء

أعلنت بريطانيا أنها ستزيد مؤقتًا انتشارها العسكري في الخليج، بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في المنطقة، حيث سيتم نشر السفينتين معًا في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية، وفق مسؤولين نقلت عنهم «فرانس برس» اليوم الجمعة.

وستقوم السفينة دانكان التابعة للبحرية الملكية البريطانية «بالانتشار في المنطقة لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل فيما توقف السفينة مونتروز مهمتها لأعمال صيانة مقررة مسبقًا وتغيير أفراد الطاقم» بحسب ما أعلن ناطق حكومي. وأضاف مصدر أنه تم تقديم موعد عملية التناوب بضعة أيام وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

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