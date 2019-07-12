إصابة شرطيين في هجوم على مركز للشرطة في أثينا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 يوليو 2019, 12:36 مساء
العاصمة اليونانية أثينا (ا ف ب)

أعلن مصدر في الشرطة اليونانية أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة الخميس في هجوم شنه مجهولون على مركز للشرطة وسط العاصمة أثينا.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن أي جهة لم تتبن الهجوم الذي جاء في أعقاب تظاهرة لنحو ثمانين شخصًا مقربين من الأوساط الفوضوية، احتجاجًا على تطوير منصة «اير بي ان بي» في العاصمة اليونانية.

وهاجم المحتجون مركز الشرطة في منطقة الأكروبول القريب من الموقع الأثري الذي يشكل رمزًا للعاصمة، حوالي الساعة 21:30 (18:30 ت غ). وقد قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة وقطع الخشب. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأصيب شرطيان بجروح طفيفة ونقلاً إلى أحد مستشفيات العاصمة، حسب المصدر نفسه. ولم يتم توقيف أي شخص.

ويأتي هذا الحادث بعد خمسة أيام على انتخاب زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيسًا للحكومة. ووعد ميتسوتاكيس خلال حملته الانتخابية بإعادة النظام إلى حي إيكساركيا الفوضوي وتعزيز وجود الشرطة فيها.

وسُرق صندوقان للاقتراع الأحد في أحياء هذه المنطقة في عمل تبنته مجموعة فوضوية، قالت إنها «رسالة ترحيب من قبلنا بكيرياكوس ميتسوتاكيس و(حزب) الديمقراطية الجديدة اللذين وعدا بالقضاء علينا».

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