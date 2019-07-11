قادة المحتجين «الفلاشا» يؤكدون أن انتفاضتهم مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 09:06 مساء

أكد قادة المحتجين «الفلاشا» أن انتفاضتهم مستمرة، رغم مطالبة قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، موطي كوهين، المحتجين بضبط النفس ووقف الاحتجاجات.

وقال ناشطون لجريدة «Times of Israel» إن التظاهرات «ضد العنصرية وعنف الشرطة سوف تستمر، بعد المظاهرات التي هزت البلاد الأسبوع الماضي احتجاجًا على مقتل شاب من اليهود الفلاشا يدعى سولومون تيكاه يبلغ 19 عامًا برصاص الشرطة».

وتراجعت حدة التظاهرات في أعقاب طلب عائلة تيكاه وقف المظاهرات إلى ما بعد انتهاء فترة الحداد التي تستمر لسبعة أيام بحسب التقاليد اليهودية، وقالت إن هناك تخطيطًا لمراسيم ذكرى رسمية.

ولكن النشطاء إلى أنهم «يتظاهرون كي لا يكون هناك سولومون تيكاه آخر نفهم طلب العائلة، ولكن هذه المظاهرة لا تدور حول سولومون تيكاه، إنها تدور حول سولومون تيكاه القادم».

واشتبك محتجون مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء عدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948، في أعقاب تشييع جثمان سلومون تيكا، البالغ من العمر 18 عامًا، وهو شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية قُتل في الأول من يوليو الجاري على يد شرطي خارج الخدمة.

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