حريق كبير في محطة حرارية في ضواحي موسكو

اندلع حريق ضخم الخميس في محطة حرارية بضواحي موسكو حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى أكثر من خمسين مترًا، بحسب مشاهد نقلها التلفزيون الروسي.
وأصيب ستة أشخاص بجروح في الحريق، كما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن الإدارة المحلية للصحة، وفق «فرانس برس».
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