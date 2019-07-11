قائد الجيش الفرنسي يستبعد «خروج الوضع عن السيطرة» في الخليج

قائد القوات الفرنسية المسلحة، فرانسوا لوكوانتر، (رويترز: أرشيفية)

قال قائد القوات المسلحة الفرنسية، فرانسوا لوكوانتر، يوم الخميس إنه من غير المرجح أن تخرج التوترات في الخليج العربي عن السيطرة، وفق وكالة الأنباء رويترز.

وأضاف لوكوانتر، في تصريحات تلفزيونية نقلتها الوكالة، «هناك صراع إرادات قائم بين الولايات المتحدة (وإيران)، يظهر في المواقف وردود الفعل، والإشارات التي يمكن بين عشية وضحاها أن تخرج عن نطاق السيطرة». جاء ذلك بعدما اتهمت لندن طهران بمحاولة اعتراض سبيل ناقلة نفط بريطانية.

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وأصدرت الحكومة البريطانية بيانًا، قالت فيه إن فرقاطة بريطانية منعت 3 سفن إيرانية من احتجاز ناقلة نفط بريطانية، ورد الحرس الثوري بتكذيب في بيان، فيما أكدت البحرية الأمريكية حدوث الواقعة.