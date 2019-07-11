فشل عملية إطلاق صاروخ «فيغا» وتحطّم قمر صناعي إماراتي كان يفترض أن يضعه في المدار

أعلنت شركة «آريان سبايس» فشل عملية إطلاق صاروخ «فيغا» من غوايانا الفرنسية ليلة الأربعاء - الخميس في مهمة لحساب الإمارات كان يفترض أن يضع خلالها قمر المراقبة «فالكون آي 1» في المدار.

وقالت مديرة العمليات في الشركة لوس فابرغيت في تصريح من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية إنّه «بعد حوالى دقيقتين من الإقلاع (...) حصل خلل ضخم أدّى إلى خسارة المهمة. باسم آريان سبايس أتقدّم بأصدق الاعتذار لعملائنا على خسارة شحنتهم».

مهمة الصاروخ كانت وضع قمر المراقبة «فالكون آي 1» (عين الصقر 1) في المدار لحساب الإمارات. وكان من المفترض أساسًا إطلاق الصاروخ ليل الجمعة - السبت، لكنّ العملية أرجئت مرة أولى إلى الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم أرجئت مرة ثانية إلى الأربعاء للسبب ذاته.

