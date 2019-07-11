طهران ترد على اتهام لندن بمحاولة احتجاز ناقلة نفط بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 10:05 صباحا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن مزاعم لندن بشأن محاولة طهران احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، «لا قيمة لها»، وفق وكالة الأنباء رويترز.

وقال مسؤولون أمريكيون إن خمسة زوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج أمس الأربعاء، وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية القريبة، لكنها انسحبت بعد تحذير من سفينة حربية بريطانية، فيما أصدرت قوات الحرس الثوري بيانًا نفت فيه هذا الادعاء.

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وأضاف ظريف: «من الواضح أن الناقلة البريطانية قد مرت. ما قالوه والمزاعم التي ترددت تهدف إلى خلق التوتر.. هذه الادعاءات لا قيمة لها».

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