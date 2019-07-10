ترامب يوقع عقوبات «كبيرة» على إيران قريبًا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن العقوبات على إيران سيتم تشديدها قريبا «في شكل كبير»، وذلك بعدما أوردت إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه اتفاق فيينا حول برنامجها النووي.



وكتب ترامب على تويتر «إيران تخصب (اليورانيوم) سرا منذ وقت طويل، في انتهاك كامل لاتفاق ال 150 مليار دولار الفظيع والذي توصل إليه (وزير الخارجية الأميركي الأسبق) جون كيري وإدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما»، في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت واشنطن منه العام الماضي، وفق «فرانس برس». وأضاف «سيتم قريبا تشديد العقوبات، في شكل كبير».

وفي مناخ متوتر، أعلنت إيران الإثنين الماضي أنها باتت تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 4,5 في المئة في تجاوز للحد الذي يجيزه اتفاق 2015. من جهتها، تواصل واشنطن تطبيق استراتيجية «الحد الأقصى من الضغوط» على طهران عبر تشديد العقوبات الاقتصادية.

وأعلنت إيران ايضا أنها لن تفي تدريجا بعدد من الالتزامات التي ينص عليها اتفاق فيينا مطالبة الشركاء الأخرين الذين وقعوا الاتفاق (فرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا والصين) باتخاذ إجراءات تضمن مصالحها.

ويجري المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات في طهران الأربعاء في إطار المساعي المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي والبحث عن وسيلة لتخفيف التوتر بين الجمهورية الإسلامية وواشنطن.