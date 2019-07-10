ميركل ترتعش مجددًا وتؤكد أنها بخير وتتعامل مع الأمر

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إنها تتعامل مع نوبة ارتعاش أصابتها لأول مرة في منتصف يونيو ثم أصابتها لثالث مرة يوم الأربعاء، لكنها أصرت أنها بخير وأنه «كما حدث الأمر في يوم ما، فسيزول على نفس النحو».

واهتز جسد ميركل بينما كانت تقف بجانب مع رئيس الوزراء الفنلندي الزائر أنتي ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله، وفق «رويترز».

وبعد أول نوبة ارتعاش تصيب ميركل، وكانت أثناء لقائها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 18 يونيو ، قالت ميركل إنها شعرت بتحسن بعد شرب بعض الماء. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها بريني يوم الأربعاء «أنا بخير... قلت مؤخرا إنني أتعامل مع ما حدث أثناء مراسم التكريم العسكرية مع الرئيس زيلينسكي».

وأضافت «من الواضح أن العملية لم تنته بعد لكن هناك تقدم وعلي تحمل الأمر لفترة لكنني في خير حال ولا داعي لأن تقلقوا بشأني». وتابعت قائلة «أعتقد أنه كما حدث في يوم ما، فسيزول على نفس النحو. عدا ذلك فإنني مقتنعة بأني قادرة تماما (على أداء عملي)».

ولم يقدم مكتب ميركل تفسيرا لنوبات الارتعاش التي تصيبها مما أثار تكهنات في وسائل الإعلام الألمانية عن السبب. وليس للمستشارة التي تبلغ من العمر 64 عاما تاريخ مع أي مرض خطير. وشوهدت ميركل أيضا وهي ترتجف أثناء لقاء بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير يوم 27 يونيو حزيران، لكن المتحدث باسمها قال إنها بخير. وسافرت ميركل بعدها كما كان مقررا إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين.

وقال مسؤول بالحكومة لرويترز إنها مسألة نفسية إذ إنها تحاول جاهدة تجنب تكرار الرعشة.

وبعد زيارتها لليابان، توجهت ميركل مباشرة إلى محادثات معقدة استمرت ثلاثة أيام في بروكسل لاتخاذ قرار بشأن مجموعة جديدة من المرشحين لمناصب عليا بالاتحاد الأوروبي. وميركل في السلطة منذ 14 عاما، وهي معروفة بالالتزام بأخلاقيات العمل وتشتهر بقدرتها على التركيز على التفاصيل في المناقشات المعقدة المطولة في اجتماعات الاتحاد الأوروبي أكثر من الزعماء الآخرين.