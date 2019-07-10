تعيين حليف لسالفيني وزيرًا جديدًا لشؤون الاتحاد الأوروبي

لورنزو فونتانا ويبدو من خلفه ماتيو سالفيني في البرلمان الإيطالي في روما، 6 ونيو 2018. (أ ف ب)

عُيّن الأربعاء وزير شؤون العائلات الإيطالي لورنزو فونتانا، حليف نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، وزيرًا لشؤون الاتحاد الأوروبي.

وبتعيينه وزيرًا لشؤون الاتحاد الأوروبي يتولى فونتانا منصبًا كان يشغله بالوكالة وعلى مدى أشهر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وفق «فرانس برس».

وكان سالفيني المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي وزعيم حزب الرابطة قد اقترح تعيين فونتانا، العضو في الحزب، في هذا المنصب. وفونتانا البالغ 39 عامًا مقرّبًا من سالفيني. وهو أيضًا عضو سابق في مجلس بلدية فيرونا وقد شغل سابقًا منصب نائب رئيس البلدية، فضلًا عن كونه نائبًا سابقًا في المجلس الأوروبي.

وأعلن كونتي أن فونتانا سيؤدي الأربعاء القسَم مع الوزيرة الجديدة لشؤون العائلات أليساندرا لوكاتيلي، وهي أيضًا عضو في حزب الرابطة. وكان باولو سافونا قد استقال من منصبه كوزير لشؤون الاتحاد الأوروبي في فبراير ليلتحق بالهيئة المشرفة على البورصة الإيطالية «كونسوب».