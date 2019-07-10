الرئيس الإيراني يحذر لندن من عواقب احتجازها ناقلة نفط إيرانية

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، بريطانيا من «عواقب قرارها احتجاز ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 في جبل طارق».

وأعلن روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء: «أذكر البريطانيين بأنهم هم الذين بادروا بالإخلال بالأمن في البحار، وسوف يواجهون العواقب لاحقًا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأضاف روحاني في الجلسة التي بثها التلفزيون الحكومي أن «احتجاز ناقلة النفط الإيرانية كان تصرفًا جنونيًا»، مؤكدًا أنه «علينا أن نفعل ما بوسعنا لضمان أمن الطرقات البحرية على المستوى العالمي».

واحتجزت السفينة «غريس 1»، الخميس الماضي، في مياه جبل طارق التابع للسيادة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، في عملية وصفتها إيران بأنها فعل «قرصنة» في المياه الدولية.

لكن بحسب سلطات جبل طارق، تم اعتراض السفينة في المياه الإقليمية البريطانية، علمًا بأن إسبانيا تؤكد أحقيتها في منطقة جبل طارق التي تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من أراضيها.

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وتشتبه حكومة جبل طارق بأن حمولة السفينة كانت موجهة إلى سورية، في ما يعد خرقًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي بحقها.

وأكدت طهران أن السفينة محملة بنفط إيراني لكنها لم تكن متوجهة إلى سورية.

وأكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الإثنين الماضي أن احتجاز «غريس 1» لن يمر دون رد.

وفي 5 يوليو، قال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، محسن رضائي، إن إيران قد تحتجز ناقلة نفط بريطانية ردًا على احتجاز ناقلتها.