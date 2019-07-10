تركيا تحذر أميركا من الإضرار بالعلاقات بسبب منظومة الصواريخ الروسية

منظومة «إس-400» الروسية المضادة للطائرات في حديقة كوبينكا الوطنية قرب موسكو في 22 أغسطس 2017. (فرانس برس)

رفضت تركيا، الأربعاء، تهديدًا جديدًا من واشنطن حول حيازة أنقرة لمنظومة صواريخ روسية داعية الولايات المتحدة إلى «عدم اتخاذ تدابير من شأنها الإضرار بالعلاقات بين البلدين».

وأعلنت الخارجية التركية في بيان «ندعو الطرف الأميركي إلى عدم اتخاذ إجراءات مضرة تهدد الدبلوماسية والحوار وتضر بعلاقاتنا»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

ويأتي هذا الإعلان غداة تحذير أميركي جديد لأنقرة من شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400»، الذي سيبدأ تسليمها هذا الأسبوع بحسب المسؤولين الأتراك.

وأعلن الثلاثاء المتحدث باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس أن «تركيا ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا قبلت منظومة إس-400».

وتعارض الولايات المتحدة بشدة شراء تركيا لنظام إس-400، على اعتبار أن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يضم تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، ترى واشنطن أنه يوجد خطر حقيقي من أن يتمكن المشغلون الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأميركية الجديدة "أف-35"، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.

وكانت واشنطن منحت تركيا في مطلع يونيو مهلة تنتهي في 31 يوليو للاختيار بين المنظومة الروسية أو المقاتلات الأميركية.