ترامب يصف السفير البريطاني في واشنطن بـ«الشخص الغبي»

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء السفير البريطاني في واشنطن بأنه «شخص غبي جدًا» مكرّرًا هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيث اعتبر أنّ المفاوضات بشأن بريكست هي «كارثة».

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توترًا منذ نشر مذكرات دبلوماسية مسربة انتقد فيها السفير كيم داروش بشدة إدارة ترامب، وفق «فرانس برس».

وأعلن ترامب أمس الإثنين أنّ الولايات المتحدة «لن تجري بعد الآن» اتصالات مع السفير لكن تيريزا ماي سارعت إلى التعبير عن دعمها لداروش. وعاود الرئيس الأميركي هجماته صباح الثلاثاء على تويتر قائلًا إن «السفير الغريب الأطوار الذي أرسلته بريطانيا إلى الولايات المتحدة ليس شخصًا يثير إعجابنا، إنه شخص غبي جدًا».

وبعد أن أكد أنه لا يعرف داروش أضاف ترامب أنه سمع بأن السفير البريطاني «أحمق ومغرور». وتابع الرئيس الأميركي في تغريدته «قولوا له إن الولايات المتحدة لديها حاليًا أفضل اقتصاد وأفضل جيش في العالم بفارق كبير، وإنهما يصبحان أعظم وأفضل وأقوى ... شكرًا السيد الرئيس!».

وعاد ترامب أيضًا إلى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مضيفًا «لقد قلت لتيريزا ماي كيف يمكنها أن تبرم مثل هذا الاتفاق لكنها قامت بذلك على طريقتها السخيفة - غير قادرة على تحقيق ذلك. إنها كارثة!».

وفي المذكرات الدبلوماسية التي نشرتها مساء السبت صحيفة «مايل أون صنداي» البريطانية وصف السفير البريطاني خصوصاً الرئيس الأميركي بأنه «يفتقر إلى الكفاءة» وأنه «شخص غير مستقر».

ويعود بعض هذه المذكرات إلى العام 2017. ويتولى السفير البريطاني منصبه في واشنطن منذ يناير 2016. وأعلنت الحكومة البريطانية عن فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذا التسريب.