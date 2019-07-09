المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: تركيا انتهكت حق التعبير لسياسي مؤيد للأكراد

تجمع مؤيد للرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي في إسطنبول (ا ف ب)

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش بإدانته جنائيًا بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.

وقالت المحكمة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 «رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة للمقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطابًا محرضًا على الكراهية».

وترأس صلاح الدين دميرتاش سابقًا حزب الشعوب الديمقراطي، وسجن في نوفمبر 2016 واتهم بقيادة «منظمة إرهابية». ومن المقرر أن تبدأ محاكمته الثلاثاء المقبل في تركيا.

والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهاز القضائي الخاص بمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ. ولا يمكن أن يلجأ إليها أي مواطن إلا بعد أن يكون قد استنفد كل السُبل القضائية الأخرى في بلاده. وبالنتيجة، فإن تركيا مدانة بدفع تعويضات بقيمة 2500 يورو عن ضرر معنوي للمعارض الكردي، وألف يورو كرسوم قانونية.