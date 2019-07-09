ترامب يصف السفير البريطاني في واشنطن بـ«الشخص الغبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 02:26 مساء

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، السفير البريطاني في واشنطن بأنه «شخص غبي جدًا» مكرّرا هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث اعتبر أنّ المفاوضات بشأن بريكست هي «كارثة»، وفق ما نقلت «فرانس برس».

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وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا توترًا منذ نشر مذكرات دبلوماسية مسربة انتقد فيها السفير كيم داروش بشدة إدارة ترامب. وكان ترامب أعلن الإثنين أنّ الولايات المتحدة «لن تجري بعد الآن» اتصالات مع السفير لكن تيريزا ماي سارعت إلى التعبير عن دعمها لداروش.

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