أمل كلوني ستدافع عن صحفية فلبينية منتقدة لدوتيرتي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 12:04 مساء
المحامية اللبنانية البريطانية أمل كلوني (ا ف ب)

انضمت المحامية أمل كلوني إلى فريق الدفاع عن الصحفية الفلبينية ماريا ريسا، التي تتعرض «للاضطهاد» بسبب تغطيتها أداء حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي. وأعلن مكتب المحامية اللبنانية البريطانية المتخصصة بحقوق الإنسان، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، أن «ماريا ريسا صحفية شجاعة تتعرض للاضطهاد بسبب عملها».

واختيرت ريسا شخصية العام 2018 في مجلة «تايم»، وتواجه العديد من التهم المرتبطة بموقعها الإلكتروني «رابلر». وأضافت المحامية المتزوجة من الممثل جورج كلوني: «سنلجأ إلى كل السبل القانونية للدفاع عن حقوقها وعن حرية الصحافة ودولة القانون في الفلبين».

عملت كلوني سابقًا في فريق الدفاع عن صحفيين من وكالة «رويترز» أطلقوا أخيرًا في بورما. وتعمل في قضيتها الجديدة هذه إلى جانب فريق من المحامين الدوليين الذين يعملون بالتعاون مع زملاء لهم في مانيلا.

ويتنقد موقع «رابلر» بشدة الحرب الدموية التي يقودها دوتيرتي في إطار مكافحة المخدرات والتي قتل خلالها آلاف الأشخاص. وأوقفت ماريا ريسا في مارس عقب وصولها إلى مطار مانيلا، ثم أطلقت بكفالة، واتهمت بأنها انتهكت قانونًا يمنع جهات أجنبية من امتلاك وسائل إعلام محلية.

وفي العام 2015، باع الموقع سندات بهدف جمع أموال لعدة جهات بينها لجهة استثمارية أميركية «أوميديار نتوورك» التي أسسها مؤسس «إيباي» بيار أوميديار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كائن بحري عرضة للانقراض يصبح نجمًا