انسحاب مرشح ديمقراطي من السباق الرئاسي الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 09:19 صباحا
المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة الأميركية خلال المناظرة الكبرى للديمقراطيين في ميامي (ا ف ب)

انسحب النائب إريك سوالويل، ليصبح أول مرشح ديمقراطي يغادر السباق الرئاسي، بعدما تراجعت نسبة التأييد له في استطلاعات الرأي وسط العدد الكبير للمرشحين الديمقراطيين للبيت الأبيض.

لم يحظَ النائب الشاب (38 عامًا) عن كاليفورنيا على أكثر من واحد بالمئة في استطلاعات الرأي، بحسب موقع «ريل كلير بوليتيكس». وكانت نسبة التأييد له ارتفعت قليلاً في 26 و27 يونيو بعد المناظرة الكبرى للمرشحين الديمقراطيين التي قال فيها للمرشح الأوفر حظًا جو بايدن إن عليه «تمرير الشعلة» للجيل الأصغر.

وقال سوالويل: «اليوم تنتهي حملتنا الرئاسية، لكن ذلك بداية لفرصة في الكونغرس، مع رؤية جديدة شكّلها الناس الذين أثروا بي وبحملتي خلال الأشهر القليلة الماضية».

ويبقى في السباق أكثر من 20 مرشحًا يخوضون معركة الحزب الديمقراطي لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في العام 2020. ولا يزال بايدن في الصدارة، لكن نسبة التأييد له انخفضت من 32 إلى 26% بعد المناظرة، بحسب «ريل كلير بوليتيكس».

في الأثناء، حلت سيناتورة كاليفورنيا كامالا هاريس في المرتبة الثانية في نسب التأييد، مدعومة بالمناظرة التي واجهت فيها بايدن حول التمييز العنصري. وارتفعت نسبة التأييد لها من 7 إلى 15.2%، أما السيناتور بيرني ساندرز الذي كان سابقًا في المرتبة الثانية، فقد انخفضت شعبيته إلى 14%.

وفي المرتبة الرابعة، تحل السيناتورة إليزابيث وورن التي ارتفعت شعبيتها بشدة خلال الشهر الماضي إلى 13.8%. والمنافسة الحقيقية الأولى بين المرشحين ستبدأ في ولاية آيوا في 3 فبراير 2020.

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