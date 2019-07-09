دعوة إلى تظاهرات جديدة في هونغ كونغ ضد قانون تسليم المطلوبين إلى الصين

دعت إحدى المجموعات الرئيسة المنظمة التظاهرات في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، إلى تظاهرات جديدة، رافضة تصريحات لرئيسة حكومة هونغ كونغ قالت فيها إن مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى الصين «قد مات».

وقالت الناطقة باسم المجموعة، بوني ليونغ، «إذا لم تستمع كاري لام وحكومتها إلى مطالبنا، سيواصل (المنتدى المدني لحقوق الإنسان) تنظيم مظاهرات وتجمعات»، مضيفة أن تفاصيل حول مظاهرات جديدة سيتم إعلانها في الوقت المناسب.

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ويذكر أن هونغ كونغ تشهد منذ أكثر من شهر تظاهرات حاشدة اعتراضًا على مناقشة البرلمان مشروع قانون يتيح تسليم مطلوبين إلى الصين.