الإمارات تنتقل من «استراتيجية القوة العسكرية» إلى «السلام أولًا» في اليمن

أعلن مسؤول إماراتي كبير الإثنين أنّ هناك خفضًا في عديد قوات بلاده في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة «إعادة انتشار» لأسباب «استراتيجية وتكتيكية»، موضحًا أنّ أبوظبي تعمل على الانتقال من «استراتيجية القوة العسكرية" إلى خطّة «السلام أوّلًا» في هذا البلد.

وقال المسؤول خلال لقاء مع صحفيين في دبي مشترطًا عدم الكشف عن هويته «هناك خفض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (غرب اليمن) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «الأمر يتعلّق بالانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولًا إلى استراتيجية السلام أولًا». من جهته، أكّد مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أنّ الإمارات «أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تمامًا وسلّمته قبل أيام لقوات يمنية، وسحبت جزءًا من أسلحتها الثقيلة».

وتابع «لكنّها (القوات الإماراتية) لا تزال تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمنية ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية». والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعمًا لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

وجاء الاعلان الإماراتي عن إعادة الانتشار في اليمن في الذكرى السنوية الخامسة لبداية النزاع في هذا البلد. ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًا منذ يوليو 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون منذ نحو أربع سنوات على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتسبّب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.

نقاش مع السعودية

وتنشر الإمارات في اليمن آلافًا من قواتها، خصوصًا في المنطقة الجنوبية والغربية، وتقود حملتين رئيسيتين، الأولى ضد المتمردين على ساحل البحر الأحمر وفي محيط مدينة الحديدة، والثانية ضد تنظيمي القاعدة و«داعش» المتطرفين اللذين استغلا النزاع لتعزيز نفوذهما في مناطق القتال.

وقال المسؤول الإماراتي إن الحديدة هي واحدة من أكثر المناطق التي ستتأثّر بعملية إعادة الانتشار «لأن في الحديدة اتفاق سياسي ندعمه ولذا فإنّه من المنطقي أن نعيد الانتشار بعيدًا عن الحديدة». وتابع «إعادة انتشارنا في مناطق أخرى من اليمن تكتيكية». ورغم عملية إعادة الانتشار، شدّد المسؤول الإماراتي على التزام بلاده بدورها ضمن التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وأوضح «نقاشنا بشأن إعادة الانتشار يجري منذ نحو عام، وقد تعزّز بعد التوصل إلى اتفاق ستوكهولم في ديسمبر»، في إشارة إلى الاتفاق في السويد الذي نصَّ على وقف لإطلاق النار في الحديدة والانسحاب منها، وهو ما لم يطبّق بشكل كامل حتى الآن.

وقال «هذا ليس قرار اللحظة الأخيرة. إنّه جزء من المسار وقد جرت مناقشته بشكل مكثّف مع شركائنا السعوديين»، مؤكّدا أنّ «التزامنا في اليمن يبقى كما هو. نحن جزء من التحالف». كما شدّد على الالتزام «بمكافحة الإرهاب».