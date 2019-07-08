الحكومة الألمانية ترفض طلبًا أميركيًا بإرسال قوات برية إلى سورية

المستشارة الألمانية تقف وسط الناطق باسمها (يمين) ومستشارها للشؤون الخارجية في برلين (ا ف ب)

رفضت الحكومة الألمانية الإثنين طلبًا أميركيًا بإرسال قوات برية إلى شمال سورية، في شأن يثير خلافات داخل ائتلاف المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل.

وأكّد ستيفن شيبرت الناطق باسم الحكومة، خلال لقاء إعلامي دوريّ وفق «فرانس برس»: «عندما أقول إنّ الحكومة الألمانية تنوي الإبقاء على مشاركتها في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فإن ذلك كما ندرك، لا يشمل قوات برية».

اقرأ أيضًا: ألمانيا تعتقل ضابطين سوريين سابقين في الاستخبارات السورية

وكانت واشنطن طلبت الأحد من برلين عبر الممثل الخاص الأميركي لسورية جايمس جيفري توفير قوات برية وطلبت ردًا سريعًا.

وقال جيفري الذي يزور برلين: «نبحث هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف (..) عن متطوعين على استعداد للانخراط» في العملية. وقال الناطق باسم الحكومة الألمانية ردًا على ذلك «منذ عدة سنوات، تقدم ألمانيا مساهمة مهمة ومعترف بها في المستوى الدولي في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية».

وتتمثل المساهمة الألمانية في التحالف أساسًا في طلعات استطلاع جوي وتدريب لقوات عراقية. وأضاف الناطق الألماني: «نحن الآن بصدد التباحث مع حلفائنا الأميركيين حول الطريقة التي يجب أن يستمر بها الالتزام في المنطقة».

وتنتهي ولاية المشاركة الألمانية في سورية نهاية أكتوبر 2019. ويتعين إثر ذلك أن يقرر البرلمان مستقبل هذه المشاركة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن نهاية 2018 سحب العدد الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي منتشرين في شمال شرق سورية مع إعلانه نصرًا تامًا على تنظيم الدولة الإسلامية.

اقرأ أيضًا: ميركل: لا يمكن أن تدير ألمانيا ظهرها إذا استخدمت سورية أسلحة كيماوية

ثم اقتنع بإبطاء هذا الانسحاب وبترك بضع مئات من الجنود الأميركيين في هذه المنطقة الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، لكنه يريد أن يتم دعمهم من قوات حليفة.

وأثار الطلب الأميركي جدلاً داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا. وفي حين أدى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل انفتاحه على بحث الأمر، رفض حليفه الاشتراكي الديمقراطي قطعيًا الخوض في المسألة.