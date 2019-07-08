استئناف محادثات السلام الأفغانية

مشاركون في الحوار بين الأطراف الأفغانية في الدوحة (ا ف ب)

استأنف عشرات المسؤولين الأفغان المحادثات مع «طالبان»، الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار بالإضافة إلى قضايا رئيسية مثل حقوق المرأة.

وتتزامن هذه المحادثات مع مقتل 12 شخصًا على الأقل، وجرح أكثر من مئة بينهم عشرات الأطفال، الأحد، في هجوم لـ«طالبان» بسيارة مفخخة. وتمثل هذه المحادثات محاولة جديدة لتحقيق اختراق سياسي بينما تسعى الولايات المتحدة لإبرام اتفاق مع الحركة المتمردة في غضون ثلاثة أشهر لإنهاء 18 عامًا من الحرب.

ويجري متمرّدو «طالبان» محادثات منفصلة في الدوحة مع المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد لبحث سُبل التوصل لاتفاق يتيح انسحاب القوات الأميركية مقابل عدد من الضمانات.

وقالت واشنطن إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق لبدء سحب الجنود قبل سبتمبر، موعد الانتخابات الأفغانية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تغريدة الأحد، أن اجتماع الأطراف الأفغان «كان مرتقبًا منذ فترة طويلة» وأشاد «بالحكومة والمجتمع المدني والنساء وطالبان» لمشاركتهم فيه. وأكد مصدر ألماني الإثنين أن اليوم الثاني من المحادثات أنطلق قبل الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (06:00 ت غ).

ويشارك نحو 70 مسؤولاً في الاجتماع الذي تنظمه قطر بالتعاون مع ألمانيا.

وقال المبعوث الألماني إلى أفغانستان ماركوس بوتسل، في افتتاح المحادثات الأحد متوجهًا إلى المجتمعين: «أمامكم فرصة فريدة (...) لإيجاد طرق لتحويل المواجهة العنيفة إلى نقاش سلمي».

وقالت المبعوثة أسيلة ورداك، العضو في مجلس السلام الأعلى الذي أسسه الرئيس السابق حميد كرزاي، إن حركة «طالبان» بحثت موقفها بشأن «دور المرأة، والنمو الاقتصادي ودور الأقليات».

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وأضافت أن «طالبان» قالت إنها «ستسمح للنساء بالعمل والذهاب إلى المدرسة والدراسة بما يتوافق مع الثقافة الأفغانية والقيم الإسلامية».

ويأتي اللقاء بين الأطراف الأفغان بعد محادثات مباشرة بين طالبان والولايات المتحدة استمرت ستة أيام قبل أن تعلّق بغية السماح بعقد المحادثات الأفغانية التي تستمر يومين. وستتواصل المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة الثلاثاء.

وأكد زلماي خليل زاد السبت أن الجولة السابعة من محادثات السلام التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة طالبان هي «الأكثر إنتاجية» حتى الآن.

وأوضح «للمرة الأولى يمكنني القول إننا أجرينا نقاشات معمّقة، مفاوضات، وأحرزنا تقدّما في النقاط الأربع»، وهي «الإرهاب» وانسحاب القوات الأجنبية والمفاوضات الأفغانية الداخلية ووقف إطلاق النار.

وأعرب الناطق باسم طالبان في قطر سهيل شاهين عن ارتياح الحركة للمحادثات الجارية مع الولايات المتحدة. وكتب على «تويتر»: «نحن مسرورون بالتقدم الذي أحرز ونأمل أن يتم إنجاز العمل المتبقي. لم نواجه أي عراقيل حتى الآن».

وترفض «طالبان» التفاوض مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، وتؤكد الحركة أن محاوريها سيشاركون في الاجتماع «بصفتهم الشخصية».

والولايات المتحدة ليست ممثّلة في المحادثات، التي أكد خليل زاد أنها لن تجري «وفقًا لشروط طالبان». غير أن استبعاد الحكومة الأفغانية التي تعتبرها الحركة المسلحة «دمية» في يد الولايات المتحدة، من المحادثات، يجعل من الصعب تحديد النتائج الملموسة التي يمكن أن تثمر عنها.

واجتماع الأحد هو ثالث لقاء من هذا النوع بين طالبان وسياسيين أفغان عقب قمتين مماثلتين في موسكو في مايو وفبراير الماضيين.

ويفترض أن يتضمن الاتفاق مع طالبان نقطتين رئيسيتين هما الانسحاب الأميركي من أفغانستان وتعهد الحركة بعدم توفير قاعدة لإرهابيين، وهو ما قالت الولايات المتحدة إنّه أحد أسباب الاجتياح الأميركي قبل 18 عامًا.

وتبقى العديد من القضايا عالقة مثل حقوق المرأة، وتشارك السلطة مع طالبان ودور القوى الإقليمية بما في ذلك الهند وباكستان ومستقبل حكومة أشرف غني.