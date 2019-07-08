المجازفة الإيرانية.. تخصيب اليورانيوم يشعل تصعيدًا جديدًا بين واشنطن وطهران

داخل مفاعل نووي (الإنترنت)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إيران من «خرقها الوشيك» للحد الأقصى لتخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي. وقال للصحفيين في موريستاون بولاية نيوجيرسي «على إيران أن تكون حذرةً، لأنها تقوم بالتخصيب لسببٍ واحد، ولن أقول ما هو هذا السبب. لكنه ليس جيدًا. من الأفضل أن يكونوا حذرين».

ويأتي ذلك ردًا على ما أعلنته إيران بشأن مباشرتها تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددةً بالتخلي عن تعهدات أخرى «خلال ستين يومًا»، في محاولة للضغط على الأطراف الأوروبيين في الاتفاق للإيفاء بتعهداتهم.

كما أعلنت على لسان الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، أنها ستستأنف «خلال ساعات» تخصيب اليورانيوم بمستوى «أعلى من 3,67%» ريثما تتم تسوية بعض التفاصيل التقنية.

كمالوندي لم يحدد رقمًا لدرجة نقاء اليورانيوم 235 التي تعتزم إيران تحقيقها من خلال عمليات التخصيب، واكتفى بالقول إنه تلقى الأمر بالتخصيب بالقدر الذي تحتمه «حاجات» البلاد. وهو ما رد عليه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو متوعدًا طهران بعقوبات جديدة، وكتب على «تويتر» أن «التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات (...) إن امتلاك النظام الإيراني أسلحة نووية سيشكل تهديدًا أكبر للعالم».

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وتؤكد إيران أن إعادة تخصيب اليورانيوم يخدم «حاجات البلاد من أجل الأنشطة السلمية»، وهذا ما أعلنه مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، السبت، والذي قال إنه يتحتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% لتغذية مفاعل المحطة الكهربائية الوحيدة العاملة بالطاقة النووية في بوشهر جنوبي غرب إيران.

لكن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال إن طهران قد تخفض تعهداتها بشكل أكبر لكن «كل هذه الخطوات يمكن الرجوع فيها» إذا نفذت الدول الأوروبية تعهداتها. وفي مواجهة تنديد الأسرة الدولية، تقول طهران إن الهدف الوحيد من قرارها هو إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015 في فيينا.

ويرى مراقبون أن قرار استئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى محظور هو أحد عناصر الرد الإيراني على القرار الذي أعلنه ترامب في مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي رفعت عن طهران بموجبه.

وأمهل نائب وزير الخارجية عباس عراقجي شركاء إيران في الاتفاق النووي «ستين يومًا» للتوصل إلى «حل» يلبي مطالب بلاده «وإلا سنطلق المرحلة الثالثة» من خطة خفض التعهدات. وتتعلق مطالب إيران بشكل أساسي بتمكينها من مواصلة بيع إنتاجها النفطي ومزاولة التجارة مع الخارج بالالتفاف على العقوبات الأميركية.

خطوة خطيرة للغاية

في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي إعلانَ إيران إعادة تخصيب اليورانيوم «خطوةً خطيرة للغاية» ودعا فرنسا وبريطانيا وألمانيا لفرض «عقوبات قاسية» على طهران. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون در مول، في بيان أوردته «فرانس برس» مساء الأحد: «نطالب إيران بشدة بوضع حد لكل الأنشطة التي لا تنسجم مع التزاماتها بموجب» الاتفاق النووي.

كما أعلنت بريطانيا أن «إيران خالفت بنود الاتفاق النووي». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية: «نحض إيران بشدة على وقف كل الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها والتراجع عنها».

ولم يوضح عراقجي أي التزاماتٍ جديدة تعتزم بلاده التخلي عنها، مكتفيًا بالقول إن ذلك سيُكشَف في الوقت «المناسب». وأشار إلى أن بإمكان إيران الرجوع في أي لحظة عن تدابيرها في حال تحقيق مطالبها.

ووقع اتفاق فيينا بين إيران ومجموعة الست المؤلفة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إضافة إلى ألمانيا. وتعهدت إيران بموجبه عدم امتلاك السلاح النووي والحد بشكل كبير من أنشطتها النووية، لقاء رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.

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وأدت إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران اعتبارًا من أغسطس 2018، إلى إبعاد الشركات الأجنبية التي عادت إلى البلد بعد 2016، وتسببت بانكماش اقتصادي كبير. ومع تشديد العقوبات الأميركية، أعلنت طهران في 8 مايو، بعد عام بالتمام على الانسحاب الأميركي، التخلي عن اثنين من التعهدات التي قطعتها في فيينا، يضعان حدًا أقصى لمخزونها من المياه الثقيلة قدره 1,3 طن، ولمخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب قدره 300 كلغ.

وأرفقت طهران هذا الإعلان بتحذير يُمهل شركاءها 60 يومًا لمساعدتها على الالتفاف على الحظر الأميركي، ولا سيما على صادراتها النفطية، وإلا فسوف تخالف التزامين آخرين منصوص عليهما في الاتفاق.

المجازفة الإيرانية

وإزاء عدم استجابة الشركاء لمطالب بلاده، تجاهل الرئيس الإيراني الدعوات إلى «ضبط النفس» والتحلي بـ«المسؤولية»، وأعلن الأربعاء أنه اعتبارًا من 7 يوليو ستعاود بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3,67% «بقدر ما يلزم وبحسب ما تتطلب احتياجاتنا».

وبمخالفتها التزاماتها، تجازف إيران برفع ملف برنامجها النووي إلى مجلس الأمن الدولي المخول إعادة فرض العقوبات التي رفعت عنها. ويسعى الأوروبيون والصينيون والروس لتسوية المسألة دون إحالتها إلى مجلس الأمن، وقد حذرت طهران بأن خطوةً كهذه ستعني سقوط الاتفاق.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أنها أخذت علمًا بإعلان إيران الأخير. وأفادت الوكالة المكلفة التثبت من وفاء إيران بالتزاماتها، في بيان «سيرفع مفتشونا تقريرًا إلى مقرنا ما إن يتثبتوا» من واقع هذا القرار. وقال كمالوندي إن المفتشين الدوليين سيتثبتون منذ صباح الإثنين من أن إيران تخصب بنسبة أعلى من 3,67%.

وأعلنت الوكالة الدولية عقد اجتماع طارئ في 10 يوليو بطلب من الولايات المتحدة لبحث انتهاك إيران بنود الاتفاق. ويرتقب رد الفعل الأميركي بقلق وسط التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران في الخليج.