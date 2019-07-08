اعتقال 51 مهاجرًا غير شرعي بشمال المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 08:48 صباحا
عناصر في دورية لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية يعتقلون مهاجرين من أميركا الوسطى على الحدود الأميركية المكسيكية (ا ف ب)

اعتقلت قوات الأمن المكسيكية مجموعة من 51 مهاجرًا غير شرعي، كانوا يسافرون على متن شاحنة مكتظة في ولاية زاكاتيكاس بشمال البلاد، بحسب ما ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأحد.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته «فرانس برس»، إنّ العملية جرت في منطقة كونسيبسيون ديل أورو عندما عثرت قوات الأمن المزودة بأجهزة للكشف بالأشعة السينيّة على أشخاص عدة كانوا يسافرون على متن تلك الشاحنة.

وستتم إعادة الأجانب الـ51 (بينهم 21 قاصرًا) المتحدرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا والإكوادور إلى بلدانهم. وأضاف البيان: «بعد تقديم الإسعافات الأولية، بقي المهاجرون بحماية المعهد الوطني للهجرة (...) وسيتلقون نصائح» بشأن العودة إلى بلدانهم.

وأثناء العملية، اعتقلت السلطات شخصًا كان ينقل المهاجرين غير الشرعيين وبحوزته 225 ألف بيزو (نحو 11800 دولار) نقدًا، بحسب ما ذكرت الوزارة. ومنذ أكتوبر، ارتفع بشكل حاد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المكسيك إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى توتير العلاقات بين واشنطن وجارتها الجنوبية.

وتحت تهديد العقوبات التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافقت حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الشهر الماضي على تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة. ونشرت الحكومة المكسيكية أكثر من 21 ألف عنصر أمن على حدودها.

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