ألمانيا تدخل على خط الأزمة وتحث إيران «بشدة» على التزام الاتفاق النووي

حثت برلين، اليوم الأحد، طهران على التزام سقف تخصيب اليورانيوم المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى، بعدما أعلنت الجمهورية الإسلامية أنها ستتخطى هذا السقف بعد نحو عام من انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الألمانية: «نحض إيران بشدة على وقف كل الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها والتراجع عنها»، في إشارة إلى إنتاج كميات أكبر من اليورانيوم المنخفض التخصيب فضلا عن أنشطة التخصيب التي تتخطى السقف المحدد في الاتفاق، وأوضح المتحدث أن ألمانيا «تتواصل مع بقية الأطراف المشاركين في الاتفاق لبحث الخطوات المقبلة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أكدت إيران، أنها ستتخلى عن تعهد جديد قطعته حيال الأسرة الدولية، وستبدأ اليوم تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق المبرم في 2015 حول برنامجها النووي.

وصرح بهروز كمالوندي الناطق باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، بأن إيران ستستأنف «خلال ساعات» تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3.67% دون كشف نسبة التخصيب الجديدة.