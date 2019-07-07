رغم المحادثات.. 12 قتيلاً في هجوم انتحاري لـ«طالبان» شرقي أفغانستان

قوات الأمن الأفغانية في موقع انفجار سيارة مفخخة في غزنة، الأحد 7 يوليو 2019 (ا ف ب)

قُتل 12 شخصًا على الأقل، وجرح أكثر من مئة بينهم عشرات الأطفال، الأحد، في هجوم لـ«طالبان» بسيارة مفخخة، تزامنًا مع محادثات سلام تجري في قطر، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقع الهجوم الانتحاري في مدينة غزنة (شرق)، واستهدف وحدة استخبارات، بحسب ما ذكر الناطق باسم حاكم ولاية غزنة عارف نوري لوكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضًا: واشنطن: المحادثات الأخيرة مع طالبان «الأكثر إنتاجية»

وقال الناطق باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار إن 12 شخصًا قتلوا. وأضاف أن «179 شخصًا غالبيتهم من المدنيين بينهم أطفال، أصيبوا بجروح». وكانت حصيلة أولية تحدثت عن خمسة قتلى و70 جريحًا.

بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما» أعلنت من جانبها، أن التفجير أدى إلى جرح أكثر من خمسين طفلاً، وإلى سقوط 150 ضحية على الأقل بين قتيل وجريح. وعلى «تويتر» أعلنت البعثة أنها «تدين هجوم طالبان العشوائي».

ويأتي التفجير بعد أيام من انفجار ضخم وقع في كابل استهدف مبنى تابعًا لوزارة الدفاع وأدى إلى تضرر مدارس مجاورة وجرح نحو 50 تلميذًا. وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجومين.

ويجري متمرّدو طالبان في الدوحة محادثات مع مسؤولين أفغان، في وقت تسعى الولايات المتحدة للانسحاب من أفغانستان وإنهاء 18 عامًا من الحرب. وعُلقت المحادثات بين الحركة والولايات المتحدة إفساحًا في المجال أمام المؤتمر الأفغاني-الأفغاني، على أن تُستأنف الثلاثاء غداة اختتام المؤتمر الذي يستمر يومين.

اقرأ أيضًا: اجتماع بين طالبان ومسؤولين أفغان في قطر الأحد

وتهدف الجولة السابعة من المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يتيح انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأكد الطرفان إحراز تقدم مهم في المحادثات التي تم تعليقها يومي الأحد والإثنين بينما يجري عشرات المسؤولين السياسيين الأفغان محادثات في قطر الأحد في إطار ما سمي الحوار الداخلي الأفغاني.