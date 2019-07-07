فرنسا: آلية فض النزاع بشأن الاتفاق النووي لن يتم تفعيلها الآن

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اليوم الأحد، إن آلية فض النزاع بشأن الاتفاق النووي الإيراني لن يتم تفعيلها الآن، وأضاف أن «هذا ليس خيارا مطروحا حاليا»، وفق وكالة «رويترز».

وأكمل أن الحكومة الفرنسية لا تعتزم تفعيل آلية فض النزاع مع إيران بشأن الاتفاق النووي في الوقت الحالي وأمهلت نفسها بدلا من ذلك أسبوعا لمحاولة جمع كل الأطراف على مائدة التفاوض بعد أن قررت إيران تخطي حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق. ومن شأن تفعيل تلك الآلية أن يسفر في نهاية المطاف عن معاودة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية لـ «رويترز» إن ماكرون استنكر، اليوم الأحد، قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهي خطوة قال إنها «انتهاك» للاتفاق.

وأضاف المسؤول أن الرئاسة الفرنسية أكدت مجددا على الموعد النهائي الذي ينقضي في 15 يوليو؛ لاستئناف الحوار بين الأطراف. ولم يخض المسؤول في تفاصيل ما سيحدث عقب ذلك الموعد.

وفي بيان نشر في وقت متأخر من مساء أمس السبت، قال ماكرون لنظيره الإيراني حسن روحاني إنه سيحاول حث كل الأطراف على استئناف الحوار بحلول 15 يوليو الجاري.

ولم تفصح الرئاسة الفرنسية عما إذا كان هذا التوجه يتم بالتنسيق مع حكومات أوروبية أخرى، فيما عبرت إيران، في وقت سابق اليوم الأحد، عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية في تحد أكبر للجهود الأمريكية الرامية للضغط عليها بالعقوبات وإجبارها على التفاوض مجددا مع مع القوى الكبرى بشأن الاتفاق النووي.